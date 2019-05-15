شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يحب الأكل.. 6 عادات صحية بالطعام يجب أن تعلمها لأطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادات الطعام الصحى من الأشياء التى يجب تعليمها لأطفالك منذ الصغر، حتى تترسخ علاقتهم بالطعام الصحى المفيد، ويمكن أن يساعد استخدام طرق ممتعة وجذابة لتفاعل طفلك مع الطعام على انشاء عادات صحية، فى هذا التقرير نقدم أبرز 6 عادات صحية تخص الطعام علمها لأطفالك، بحسب موقع foodnetwork.

قم بتعليمهم الطهى

واحدة من أفضل الطرق لجعل أطفالك يحبون الطعام هي إشراكهم في الطبخ، اطلب من طفلك أن يساعدك في اختيار الوصفات الصحية وقوموا بطهيها معًا في المطبخ.

اذهب معه إلى السوق

اذهب مع طفلك بانتظام إلى سوق الخضروات، حتى يتعرف على أنواع الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية.

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ضع مع طفلك خطة للوجبات الصحية الخفيفة "السناكس"

يحتاج الأطفال إلى فهم أن وقت الوجبات الخفيفة ليس وقتًا محددًا لتناول الأطعمة السريعة مثل الحلوى، اجلس مع طفلك وخطط للعديد من الوجبات الخفيفة مع الأطعمة الصحية المفضلة مثل الجبن والعنب والجزر.



عادات الطعام

الحفاظ على الأشياء الإيجابية

لا تجبر الطفل على تناول شيء لا يحبه أو يستخدم الطعام كمكافأة، مما يضع الطعام في صورة سلبية، بدلاً من ذلك ، حافظ على الأمور إيجابية: دع طفلك يجرب أطعمة جديدة إذا أراد، كما أن الشم ولمس الطعام (دون تناوله) لا يقل أهمية عن تناوله بالفعل.

اهتم بتنويع الألوان فى الطعام

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يجب ملء نصف صحنك بالفواكه والخضروات، شجع أطفالك على القيام بذلك أثناء كل وجبة، تعرف على عدد الألوان التي يمكن وضعها فى الطبق.

تناول الطعام كعائلة

جزء من تناول الطعام الصحي هو خلق بيئة خالية من التوتر لتناول الطعام فيها، حيث إن الأحاديث العائلية الممتعة والاستمتاع بالطعام في جو مريح هو جزء من نظام غذائي صحي.