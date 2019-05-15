«استشاري قلب» يحذر: إهمال «ارتفاع الضغط» يسبب «مرضاً قاتلاً»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال ارتفاع ضغط الدم.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن إهمال ارتفاع الضغط عند الشعور بأعراضه، له عواقب خطيرة على الصحة.
وأضاف: “لا تهمل ارتفاع الضغط المزمن، ولا تتراخَ في علاجه، فإهماله يعرضك – لا قدر الله – لفشل القلب وقصور الكلى”.
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