شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الكبد وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو تناول الطعام والشراب الملوث وانتقال العدوى، وحسب ما ذكره موقعmayoclinic فإن اعراض التهاب الكبد هى: أعراض التهاب الكبد أعراض التهاب الكبد

التهاب الكبد 1:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 2: الغثيان والقىء المستمر. 3: تغيير ملحوظ فى لون البراز. 4:فقدان الشهية والوزن. 5:ارتفاع درجة حرارة الجسم. 6:تغيير لون البول الى اللون الداكن. 7: ألم شديد فى المفاصل والعضلات. 8:اصفرار لون البشرة والعينين . 9: حكة شديدة فى الجسم. وذكر الموقع أبرز الأسباب التى تؤدى لالتهاب الكبد وهى Advertisements أسباب الاصابة بالتهاب الكبد أسباب الاصابة بالتهاب الكبد

التهاب 1:تناول الطعام والشراب الملوث قد يزيد من خطر انتقال العدوى. 2: انتقال الادوات الشخصية من شخص مصاب لشخص سليم. 3:عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض. 4:ملامسة شخص مصاب بالعدوى ، يزيد من انتقال المرض. 5:ممارسة الجنس مع شخص يحمل نفس المرض. وهناك العديد من طرق الوقاية التى تحد من خطر الاصابة بالتهاب الكبد. طرق الوقاية من التهاب الكبد

طرق الوقاية من التهاب الكبد 1:اخذ التطعيمات فى مواعيدها المظبوطة ، حيث انها تمنع انتقال المرض والعدوى. 2: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين جيدا ، مع عدم استخدام المرحاض فىالاماكن العامة. 3:عدم تناول اللحوم والأسماك النيئة، حيث انها تسبب العدوى والتهاب الكبد ، لذلك ينصح لطهى اللحوم جيدا. 4:الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا للتأكد من عدم انتشار الفيروسات عليها، فتعتبر الاطعمة الغير نظيفة من ابرز طرق انتقال العدوى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعراض التهاب الكبد وطرق الوقاية منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.