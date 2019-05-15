شكرا لقرائتكم خبر عن بتلبس عدسات ليلية وتنام بيها.. احذر قد يصل الأمر إلى تشوش الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطى العدسات اللاصقة مظهر جمالى بالتأكيد ولكن طرق العناية بها تمنع بصورة كبيرة أى عدوى، ولكن هناك من ينام بها والتى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.

كافة التقارير الطبية تؤكد أن النوم بالعدسات اللاصقة أمر غير مقبول لما لها من مضاعفات قد تشمل التهابات القرنية المرتبط بشكل مباشر بعادات النظافة السيئة للعدسات اللاصقة.

هناك عدد كبير من المخاطر والنتائج السلبية المحتملة ليست بسيطة، بل يمكن أن تنشأ عواقب صحية وخيمة على المدى الطويل.



عدسات ليلية

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ماذا عن العدسات الليلية؟

وفقًا لموقع " All About Vision "، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أولاً على بعض ارتداء بعض العدسات اللاصقة خلال الليل في عام 1981، تمت الموافقة على ارتداء هذه العدسات لمدة تصل إلى أسبوعين دون إزالتها ، ولكن بعد هذه الموافقة بفترة وجيزة ، حصلت بعض العدسات على موافقة FDA لمدة تصل إلى 30 أيام من ارتداء المستمر.

مع مرور الوقت، وجد الباحثون أن حالات الإصابة بالتهابات العين كانت أكبر بين الأشخاص الذين ينامون أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، وبالتالي فإن إدارة الأغذية والعقاقير خفضت فترة الارتداء القصوى إلى 7 أيام.



التهاب القرنية

ما هي مخاطر العدسات الليلية

لا يزال العديد من أخصائي العيون يشعرون أن ارتداء العدسات كل الليل محفوف بالمخاطر، يمكن لقرحة القرنية المركزية أن تتقدم بسرعة إلى حد ما على مدار 24 ساعة ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على مستوى الرؤية ، لأن الكائنات الحية التى تغزو القرنية تزدهر في بيئة مظلمة رطبة منخفضة الأكسجين، وهو ما يحدث على عينك أثناء النوم هذه ، وقد تسمح العدسات للكائنات الدقيقة بالالتصاق بالعدسة، مما يزيد من احتمال الإصابة.