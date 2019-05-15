شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل مكونات طبق «السلطة».. فيتامينات ومعادن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحتوي طبق السلطة على أنواع مختلفة من المغذيات والفيتامينات تختلف حسب توليفة الخضراوات والحبوب والبذور والزيت المستخدم في إعداده.

ويمكن إضافة أنواع من البروتين سواء عن طريق الجبن أو المكسرات أو شرائح الدجاج للحصول على صحن رئيسي.

وأوضحت دراسة أجريت في جامعة لويزيانات بمشاركة 17500 شخص، أن من يأكلون السلطة بانتظام لديهم مغذيات أكثر في الدم مقارنة بمن لا يحبون أكل السلطة.

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وأظهرت الدراسة أن محبي السلطة لديهم نسبة أعلى من فيتامين “سي”، وحمض الفوليك (فيتامين ب9)، وبيتاكاروتين الذي يتحوّل إلى فيتامين “أ”، إضافة إلى فيتامين “إي” والليكوبين. وهي توليفة من المغذيات توفرها خضراوات السلطة بشكل أساسي.

فإذا أضفت خضراوات ورقية (مثل الخس والسبانخ) إلى السلطة ستقوم بتعزيز هذه المغذيات وزيادة مقدارها وتنوعها إلى جانب إضافة مزيد من الألياف التي تمنع الإمساك، وتحسن الهضم.

لكن ينبغي الحرص عند إضافة صلصات السلطة؛ لأنها تكون غنية بالدهون. ويُنصح عادة بإضافة زيت الزيتون والليمون (الحامض) والجبن والمكسرات بدلاً من الصلصات الجاهزة.

وتمتاز السلطة بأنها قليلة السعرات غنية بالفيتامينات والمعادن، لكن عند إضافة صلصة السيزر مثلاً تضيف 140 سعرة حرارية كاملة إلى الطبق، وهناك صلصات تحتوي على سعرات أكثر تضاعف عدد السعرات الإجمالي في الطبق.