شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات خاطئة تسبب ارتجاع المرىء.. ابعد عنها وحافظ على معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء واحد من أشهر مشاكل الجهاز الهضمى التى تسبب ألما شديدا فى البطن مع الشعور بالغثيان والقىء المستمر، وقد يكون ذلك بسبب التهابات المعدة والإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة اتباع نظام صحى سىء يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب الارتجاع.



ارتجاع المرئ

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض العادات والأساليب السيئة التى تزيد من الإصابة بارتجاع المرىء وهى:

1:الاكثار من تناول الطعام مرة واحدة وخصوصا الاطعمة الدسمة والمليئة بالزيوت والتوابل.

2: النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام ، من أخطر العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون وتسبب ارتجاع المرىء.

3:الوزن الزائد يزيد من خطر الاصابة بارتجاع المرىء.

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4:الاكثار من تناول بعض الاطعمة والمشروبات التى تزيد من ارتجاع المرىء ومنها الحمضيات والنعناع والثوم والليمون والتوابل.



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5:الإفراط فى شرب الكحوليات والمشروبات الغازية والقهوة والشاى ، يسبب ارتجاع المرىء.

6: التدخين من أخطر العادات السيئة التى تسبب ارتجاع المرىء.

7: الافراط فى استخدام المسكنات والأدوية دون استشارة الطبيب.

8: عدم الحركة او ممارسة الرياضة وخصوصا بعد تناول الطعام.