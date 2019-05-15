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شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض ممكن تكون سبب فى احساسك بالتعب والإرهاق طول الوقت.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت؟ وترغب في الجلوس والراحة بشكل دائم ؟ إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير الذي يوضح وجود بعض الأمراض المسببة لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "webmed".
وأشار التقرير، أن الإصابة بالأنيميا يعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، فالأنيميا أو نقص نسبة الحديد في الجسم من الأمور التي تزيد من الشعور بالتعب والخمول واللارهاق والدوخة.
وأضاف التقرير، أن الإصابة أيضا بمرض السكر تعد من الأمور التي تزيد من التعرض للتعب والارهاق، فهناك العديد من الأعراض التي توضح أن هذا الشخص مصاب بمرض السكر كفقدان الوزن الغير مبرر، الجوع، كثرة التبول، ولذا يجب توخي الحذر.
وأوضح التقرير، أن التعرض للقلق والتوتر يعد من الأمور المسببة أيضا للإصابة بالتعب والإرهاق، فالإصابة بالقلق تعرض الشخص للشعور بشكل دائم للصداع والأرق وعدم القدرة علي التركيز.
وأخيرا أكد التقرير، علي دور الغدة الدرقية في هذا الامر، فعند التعرض للإصابة بمشاكل صحية بها يتسبب في ذلك الاصابة التعرض للتعب والارهاق وتقلب المزاج وعدم القدرة علي النوم أي حدوث إضطرابات في النوم وفقدان الوزن الغير مبرر، ولذا يجب العلاج منها.
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