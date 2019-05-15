شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. الفول والفلافل والحمص أكلات السحور فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور فى الأردن

ما يتميز به الاردن أن السحور به شبيه إلى حد كبير بالسحور فى مصر حيث يشتمل على الفول والفلافل ولكن يزيد عليه طبق الحمص.



الفول

الفول

طبق الفول الشعبى من أشهر الأطباق فى السحور بالأردن ومعظم الدول العربية، لأنه صعب الهضم والامتصاص ويزيد من طاقة الجسم ويعزز قدرته على التحمل لفترة طويلة خلال فترة الصيام، كما أنه يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم.

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يقوم الفول بتزويد الجسد بالبروتين النباتي الذي يفقده خلال فترة الصيام، مما يقلل التعب الناتج عن الصيام لأنه يضبط معدل السكر في الدم.



فلافل

الفلافل

تصنع أما من الفول أو الحمص وكلاهما من البقوليات التى تحتوى على ألياف قابلة للذوبان كما أنهما خاليان من الكولسترول.



الحمص فى السحور

الحمص

من البقوليات التى تمد الجسم بكثير من البروتين والطاقة ومن الأكلات الموروثة على موائد السحور فى الأردن، ويختلف البعض فى كيفية تناوله أما أخضر أو مطبوخ أو مسلوق او مدمس مثل الفول ، يحتوى الحمص على عناصر مثل الكبريت والفوسفور والبوتاسيوم والحديد.