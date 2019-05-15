شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يصوم كبار السن فى رمضان وما هى المضاعفات التى قد تواجههم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم شهر رمضان فى أوقات الصيف الشديدة قد لا يفضل الأطباء صيام كبار السن خاصة من يعانى منهم من أمراض، ولكن أولئك الذين في صحة جيدة مع عدم وجود مشاكل صحية كبيرة يمكن مراقبتهم أثناء الصيام، ومع ذلك ينصح كبار السن الذين يعانون من المرض بتجنب الصيام.

هل يصوم كبار السن؟

ينصح كبار السن الذين يعانون من نقص الوزن مع مرض مزمن بتجنب الصيام، حتى لا يتعرضون لخطر مضاعفات مثل نقص السكر في الدم وفرط سكر الدم إلى جانب التحلل الأيضي.

وفقا لتقرير مجلة " khaleejtimes" فإن كبار السن الذين ليسوا بصحة جيدة يجب أن يناقشوا مع طبيبهم أولا قبل أن يحاولوا الصيام خاصة الذين يعانون من أمراض نمط الحياة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الغدة الدرقية، لذا فإن تقييم القدرات الوظيفية والإدراكية والصحة العقلية والأمراض المصاحبة لهؤلاء الذين يعانون من مرض السكر أمر مهم قبل اختيار الصوم.

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كبار السن فى رمضان

ما هي المشاكل التي يمكن أن يواجهوها كبار السن

الجفاف هو أحد أخطر المشاكل التي يعاني منها كبار السن بسبب قلة شعورهم بالعطش وبالتالي قلة مياه الشرب ، لذا يجب على كبار السن شرب الماء والسوائل بكثرة وعلى فترات متكررة بعد الإفطار وحتى السحور.

يجب أن تكون وجبة الإفطار متوازنة في محتواها من العناصر الغذائية المختلفة ، ويفضل أن تكون منخفضة السعرات الحرارية ، وسهلة الهضم ومنخفضة الدهون، لأن الدهون الزائدة تعيق الهضم بالإضافة إلى التسبب في مضاعفات عديدة للكبد والأوعية الدموية.

الصداع خاصة خلال الأيام الأولى من الصوم هى المشكلة الشائعة عندما يحاول الجسم التكيف مع متطلبات الصيام، فأحد أسباب الصداع يرتيط بانخفاض مستوى السكر في الدم نتيجة لفترات أطول من الصيام .



كبار السن فى رمضان1

تناول الطعام المطبوخ بشكل صحيح لأنه يسهل عملية الهضم والبلع.

تساعد السلطات الخضراء في توفير الفيتامينات والمعادن والأملاح الضرورية وتحتوي أيضًا على الألياف.

المشي الصغير بعد الإفطار للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية والاسترخاء في العضلات.

وجبة السحور مهم للمسنين فهى توفر للجسم ما يلزم من الغذاء والطاقة وتساعدهم على تحمل فترات الصيام الطويلة.

تأخير قضاء السحور أفضل من تناوله مبكراً لأنه يقلل من الشعور بالجوع أو العطش .

شرب العصائر الطبيعية التى تمثل مصادر جيدة للطاقة أهمها التمر الذى يعد ممتاز للسكر والألياف والكربوهيدرات والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

نصائح غذائية لكبار السن أثناء الصيام