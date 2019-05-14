شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مدمنو القهوة يشمون رائحة الكافيين من على بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن من يشربون القهوة بانتظام يمكن أن يستنشقوا حتى كميات صغيرة من القهوة وأنهم أسرع في التعرف على الرائحة ، مقارنة مع الذين لا يشربون القهوة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون أن الذين يشربون القهوة المعتادون ليسوا أكثر حساسية لرائحة القهوة وأسرع في التعرف عليها، ولكن كلما زاد شغفهم بالقهوة ، كانت قدرتهم على شم رائحتها أفضل وأقوى.

وأشار الباحثون إلى أنها المرة الأولى التي يكتشف فيها دليل على أن مدمني القهوة أكثر حساسية لرائحة القهوة.

وأكد الباحثون على أن النتائج الجديدة للدراسة يمكن أن تفتح الباب أمام طرق جديدة محتملة لاستخدام النكهات فى علاج الأشخاص المدمنين على المواد ذات الرائحة المميزة ، مثل التبغ والقنب.

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القهوة

وقاد البحث الدكتور "لورينزو ستافورد"، وهو خبير فى مستقبلات الرائحة في قسم علم النفس بجامعة بورتسموث، وقال: "وجدنا أنه كلما زاد استخدام الكافيين ، كلما أسرع الشخص في التعرف على رائحة القهوة".

وأضاف "ستافورد": "الكافيين هو أكثر العقاقير ذات التأثير النفساني المستهلكة على نطاق واسع وتشير هذه النتائج إلى أن التغييرات في القدرة على اكتشاف الروائح يمكن أن تكون مؤشرا مفيدا للإدمان على المخدرات."