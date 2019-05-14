شكرا لقرائتكم خبر عن عاملات الباديكير معرضات للإصابة بالسرطان أضعاف غيرهن.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن عاملات الباديكير والمانيكير يتعرضن لمستويات عالية بشكل خطير من المواد الكيميائية التي يُعتقد أنها تسبب السرطان.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درس العلماء ستة صالونات للحلاقة والتجميل ووجدوا أن الهواء يحتوي على الفورمالديهايد ومركبات سامة أخرى.

وكانت التركيزات تتجاوز ما يعتبر آمناً لتجنب عدة أشكال من السرطان ، بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية ، سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وسرطان الدم.



مانيكير

ويزعم الباحثون أن التعرض لهذه المواد الكيميائية على مدى 20 عامًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان للعاملين بنسبة تصل إلى 100 مرة.

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ويحذرون من أن هذا التعرض المطول قد يضر بصحة عاملات التجميل بقدر ما يعمل في مصفاة لتكرير النفط.



مانيكير

وتشير الدراسات إلى أن هؤلاء الموظفين معرضون لخطر التعرض لمادة "الأسبستوس"، وكذلك سرطان المعدة والمريء والرئتين.

وأعرب الباحثون عن قلقهم من أن المساحة الضيقة والتهوية السيئة قد تعرض العمال على المواد الكيميائية المتداولة، وحاولوا لسنوات التحقيق في الآثار الصحية الطويلة الأجل التي قد يواجهها فنيات الأظافر.