شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تطور سرطان الثدى عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سرطان الثدى من أشهر الأورام السرطانية المنتشرة والتى يعانى منها الكثيرون، ومن أبرز علاماته تغيير فى حجم الثدى وشكله ، وظهور كتلة أو سمك فى الثدى، ويمر سرطان الثدى بمراحل مختلفة من بداية ظهور الورم حتى انتشاره فى باقى اجزاء الجسم إذا لم يتم اكتشافه مبكرا فقد تصل حالة المريضة لاستئصال الثدى.

سرطان الثدى وحسب ما ذكره موقع nationalbreastcancer فإن مراحل سرطان الثدى هى: المرحلة الأولى

المرحلة الأولى وفيها يكون الورم داخل القنوات وغير منتشر بشكل كبير ، وفيه تقتصر الخلايا السرطانية على مساحة محدودة للغاية المرحلة الثانية

المرحلة الثانية وهنا يصل حجم الورم إلى 2 سم ولكن فى الغالب لا ينتقل للغدد الليمفاوية ويمكن اكتشافه بالفحص. Advertisements

السرطان المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة وهنا يبدأ الورم بالانتشار الى الغدد الليمفاوية المحيطة به ويتراوح حجم الورم من 2 إلى 5 سم المرحلة الرابعة

المرحلة الرابعة ويكون حجم الورم اكبر من 5 سم ومنتشر بشكل كبير، وقد ينتقل لباقى اعضاء الجسم مثل الرئتين والكبد. لذلك ينصح دائما عند ملاحظة اى تغيير فى حجم وشكل الثدى بإجراء الفحص الذاتى والذهاب للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من وجود ورم أم لا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراحل تطور سرطان الثدى عند السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.