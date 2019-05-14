متخليش الإحراج يأثر على صحتك.. أطعمة مهمة أثناء فترة الحيض فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية هى الفترة التى تتعرض لها المرأة كل شهر وفيها تمنع عن الصيام والصلاة، حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وتسبب الضعف، ولكن تهمل العديد من السيدات تناول الأطعمة أو شرب السوائل اثناء فترة الحيض فى نهار رمضان ، مما يؤثر على الصحة.

وذكر موقع kaylaitsines بعض الأطعمة الضرورية أثناء فترة الحيض والتى تعوض الجسم عن السوائل والعناصر الغذائية التى يفتقدها ومنها:

1: الاهتمام بتناول الخضراوات الورقية ، حيث انها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم ومنها السبانخ والكرنب والجرجير.



سمك

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2:سمك السلمون من الاطعمة الهامة اثناء فترة الحيض وذلك لاحتوائه على نسب كبيرة من العناصر الغذائية التى تعمل على تعويض الجسم عن العناصر الغذائية والفيتامينات التى يفتقدها.

3:الشيكولاتة، تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الاخرى التى تساعد على تعزيز المزاج العام ،وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.



موز

4:الموز، من أبرز أنواع الفواكه التى تعمل تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين بـ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجسم والمزاج العام.

5:الاعشاب والسوائل الدافئة، مثل الينسون والنعناع والبابونج فهى تحتوى على العديد من الفيتامينات التى تساعد على علاج تشنجات البطن والتقلصات وتساعد على الاسترخاء والهدوء.