نوع فاكهة يعزز الإحساس بالشبع ويمدك بالطاقة المطلوبة

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اقترحت نتائج دراسة جديدة استبدال الكربوهيدرات أو حصة منها وتناول الأفوكادو كبديل صحي يعزّز الإحساس بالشبع، ويحتوي الأفوكادو على توليفة رائعة من الدهون والألياف الصحية إلى جانب فيتامينات ومعادن أخرى.
وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية “نيوتريشن” أن الوجبات التي تحتوي على الأفوكادو تقلل الإحساس بالجوع خلال الساعات الـ 6 التالية للوجبة.
وأجرى فريق البحث من معهد إلينوي للتكنولوجيا بشيكاغو تجربة شارك فيها 31 شخصاً، طُلب منهم تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء، وتضمنت بعض الوجبات حبة أفوكادو كاملة، وبعضها نصف حبة مقابل تقليل حصة الكربوهيدرات. بينما لم تتضمن بعض الوجبات أي كمية من الأفوكادو.
وأظهرت النتائج أن دهون الأفوكادو يمكن أن تكون بديلاً صحياً للكربوهيدرات لتحقيق الشبع وتوفير الطاقة، وفي الوقت نفسه خفض الإحساس بالجوع الذي يؤدي إلى زيادة حجم الوجبات وعدم السيطرة على الوزن.
وتحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على 7 غرامات من الألياف اللازمة لتسهيل الإخراج، و15 غراماً من الدهون الصحية، و13 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم، و16 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين “سي”، و15 بالمائة من فيتامين “ب6″، و7 بالمائة من المغنيسيوم، إلى جانب نسب أقل من الزنك والحديد وفيتامين “أ” والكالسيوم.
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