شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. العضلات الصدرية الكبرى "مروحة" ربط الجانبين بالصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العضلات المهيمنة في الجزء العلوي من الصدر تسمى الصدرية الكبرى، حيث تمتد هذه العضلات الكبيرة على شكل مروحة من الإبط حتى عظمة الترقوة وأسفل المنطقة السفلية للصدر على جانبي الصدر، وتعملان على ربط الجانبان في الصدر.

يتحرك كل من الصدر الرئيسي في مفصل الكتف في أربعة اتجاهات مختلفة وذلك وفقا لتقرير الموقع الطبى " healthline"، ويحافظ أيضًا على الذراعين متصلة بالجسم، الإصابات فى هذه العضلات نادرة ولكن الأعراض قد تشمل فى حالة الإصابة، ألم في الصدر والكدمات .

تمتد هذه العضلات الرفيعة ذات الشكل المثلث لأعلى ولأسفل على طول الضلوع العليا، وتشمل العضلات الرئيسية في الجذع العلوى:



العضلات الصدرية

العضلة شبه المنحرفة: تمتد هذه العضلات عبر الرقبة والكتف والظهر، لأنها تتيح حركة الكتفين وشفرات الكتف.

العضلة الرئيسية المعينية: تعلق على شفرة الكتف ، وهذه العضلات هي واحدة من العديد من حركة الكتف.

عضلة الكفة المدورة: تساعد هذه العضلة على رفع الذراع وخفضه.

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عضلة تيريس الكبرى: هذه العضلات تساعد على تدوير الذراع العلوى.

العضلة الأمامية: تقع في القفص الصدرى، وتحافظ هذه العضلات على نصل الكتف مقابل جدار الصدر وتساعد في تدوير شفرة الكتف لأعلى.

العضلة الدالية أو العضلة المثلثة: تعطي هذه العضلة للكتف شكله المستدير وكذلك لرفع ودروان الذراع.

العضلة المستطيلة: تساعد هذه العضلة المستطيلة المسطحة الظهر و الذراعين على الدوران وكذلك الابتعاد عن الجسم وتجاهه.



أنواع العضلات الصدرية

عادة ما يكون لدى الرجال عضلات أكثر تطوراً من النساء، وهذا بسبب هرمون التستوستيرون الذي يبدأ الجسم فى إنتاجه عند مستويات أعلى خلال فترة البلوغ، إلى جانب المساعدة في نمو العضلات، يساعد التستوستيرون في تغذية الجهاز التناسلي ، ويزيد من كتلة العظام ، ويساعد على نمو شعر الجسم.