شكرا لقرائتكم خبر عن الحقى نفسك قبل ما المشكلة تكبر.. 6 نصائح للوقاية من التهابات المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر التهابات المهبل من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وتسبب الإحراج والألم والحكة الشديدة، وذلك بسبب الإصابة بالأمراض البكتيرية والفطريات، وإذا لم يتم علاج التهابات المهبل يسبب ذلك مشاكل عديدة فى الجهاز التناسلى كما انه قد يسبب مشاكل فى الإنجاب، لذلك يقدم الخليج 365 5 نصائح للوقاية من التهابات المهبل حسب ما ذكره موقع webmd وهى:



التهابات

1:يجب ارتداء الملابس القطنية، حيث إنها تساعد على الوقاية من الالتهابات والإحمرار والحكة التى تتعرض لها.

2:تجنب استخدام الدش المهبلى والغسول الذى يحتوى على مواد كيميائية مما يزيد انتشار الجراثيم والبكتيريا ويسبب الالتهابات.

3:تجنب استخدام المياه الساخنة عند المنطقة الحساسية ، لأنها تسبب الالتهاب الشديد.

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4: الاهتمام بتجفيف المنطقة الحساسة بعد غسلها ، لأنها تسبب التهاب واسمرار المنطقة الحساسة.



التهابات المهبل

5: اثناء فترة الدورة الشهرية يجب الاهتمام بتغيير الحفاضة باستمرار وعدم تركها لفترات طويلة ،فيعمل ذلك على انتشار الفطريات والبكتيريا.

6: تجنب استخدام المعطرات أو الصابون الذى يحتوى على مواد معطرة، فيعمل ذلك على انتشار الجراثيم والالتهابات.