ما هي درجةُ خطورة زراعة الأسنان؟ الإجابة مع الدكتور أندرو وجدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم طبيب جراحة وتجميل الأسنان، الدكتور أندرو وجدي، عرضًا عن طرق ومراحل زراعة الأسنان ،والآليّات المستخدمة، ونسبة الخطورة من وراء العمليّة، فضلاً عن أنواع العظم المستخدم في الزّراعة.
وقال وجدي في لقاء مع "فوشيا"، إنّ هناك أكثر من طريقة للحصول على عظم لاستخدامه في عملية الزراعة، أوّلها "العظم المُصنّع" وهو عبارة عن مسحوق، يتمّ خلطه بعيّنة من دم المريض، ويُعطِي نتيجة جيّدة.
أما الطّريقة الثّانية للحصول على العظم، فيكون عن طريق انتزاع جزء من الفكّ، والطريقة الأخيرة، وهي عندما لا يتحمّل المريض تكلفة العظم، فيتمّ استخلاصه من جسمه من منطقة أسفل الوسط.
وعن طبيعة العمليّة، أشار أندرو إلى أنّها من العمليّات البسيطة، التي يتمّ استخدام بنج موضعيّ فيها، وتستغرق حوالي 10 دقائق وتُعطِي نتيجة ممتازة. لافتًا، إلى أنّ حوالي 80% من الحالات، يتمّ زراعة الأسنان فيها، أثناء تركيب العظم في العمليّة نفسها. لكنْ، في بعض الحالات النادرة، يتمّ الانتظار حوالي 6 أشهر إلى أنْ يتكوّن العظم، ومن ثمّ زراعة الأسنان.
يُذكر، أنّ الطبيب المصريّ، أندرو وجدي، كان قد فاز بلقب أفضل محاضر بالعالم في زراعة الاسنان، في المسابقة التي تنظّمها جمعيّة سينام الإيطاليّة، منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا.
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