شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دواك فى رمضان.. ازاى مريض الأنيميا ياخد علاجه بعد الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يكون الصيام صعب على مرضي الانيميا وخاصة الانيميا الحادة، لأنه يشعر بالهبوط الحاد والعطش الشديد وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وفي بعض الاحيان يمنع مريض الأنيميا الحادة من الصيام، ولتعويض هذا النقص في نسبة الهيموجلوبين يكتب الطبيب بعض الأدوية كالحديد وفيتامينات لتعويض هذا النقص، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي افضل وقت لتناول الدواء الخاص بمريض الانيميا، وذلك وفقا لموقع "health".



انيميا

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أوضح التقرير أن الصيام يؤثر بشكل كبير علي مريض الأنيميا لأنه يتعرض للإجهاد الشديد نتيجة لعدم تناوله للسوائل والطعام لفترة زمنية طويلة، فيشعر بالإرهاق الشديد، وعدم الاتزان، وشحوب الوجه، وزيادة ضربات القلب، وعدم القدرة علي التركيز، وآلام شديدة في الجسم، وبرودة في اطراف الجسم.



الخضروات

وأكد التقرير أن صيام مريض الأنيميا يستدعى اتباع العديد من النصائح الصحية اللازمة وأخذ الأدوية الخاصة بنقص نسبة الحديد في الجسم، ومن اهم تلك النصائح نوعية الطعام التناول فيجب عليه الاكثار من الاطعمة الغنية بالحديد كالككبدة والعسل الاسود واللحوم الحمراء والخضراوات ، ويجب اخذ الدواء الفيتامينات والحديد بعد تناول الطعام بساعتين، فهذا افضل وقت لتناول الدواء الخاص بمريض الانيميا.