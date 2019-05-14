شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل.. حالات الحصبة فى الولايات المتحدة تتصاعد وتجاوزت 800 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة إن عدد حالات الحصبة هذا العام قد تجاوز 800 حالة، وهو رقم أعلى بالفعل في البلاد منذ 25 عامًا.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإبلاغ عن 839 حالة حتى الأسبوع الماضي، وهذا هو الأكثر منذ عام 1994 ، عندما تم الإبلاغ عن 963 للعام بأكمله.





Advertisements

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” أحدث الأرقام اليوم، حيث أوضح أن إجمالاً، أبلغت 23 ولاية عن حالات هذا العام، وكانت الغالبية العظمى من الأمراض في نيويورك - ومعظمها من بين الأشخاص غير المحصنين بالتطعيم في المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية.

واستمر هذا النمط الأسبوع الماضي، حيث جاءت معظم الحالات الـ 75 الجديدة من نيويورك ، وكانت الحصبة شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها أصبحت نادرة بعد حملات التطعيم التي بدأت في الستينيات.

جدير بالذكر أن نسبة الإصابة بمرض الحصبة باليابان ارتفعت خلال العام الجاري إلى 467 شخصا، مقارنة بتسجيل 207 حالات العام الماضي؛ وذلك وفقا لما أعلنه المعهد القومي للأمراض المعدية بالبلاد.