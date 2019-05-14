شكرا لقرائتكم خبر عن فى الشهر العالمى للبرجر .. ازاى تعمل ساندوتش برجر صحى ومفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم فى شهر مايو من كل عام باليوم العالمى لساندوتش البرجر، وبالتحديد يوم 28 مايو، وبالرغم من أن البرجر من أشهر الأكلات السريعة، إلا إنه يمكن إعداده بطريقة صحية تضيف قيمة غذائية إليه، فى هذا التقرير نقدم 8 طرق ساندوتش البرجر صحى ومفيد، بحسب ما ذكر موقع spryliving.

1- اختر شريحة اللحم الخالى من الدهون، مثل لحم العجول بدلاً من اللحم البقرى وتسمى lean meat أو اللحوم قليلة الدهون.

2-اختر خبز من حبوب القمح الكاملة بدلاً من الخبز الكايزر الأبيض.

3- استخدم صوص الأفوكادو الكريمى كبديل صحى للمايونيز، المشبع بالدهون والملح، فى حين أن الأفوكادو غنى بالدهون الصحية لصحة القلب.

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4-أضف أوراق الخضروات على ساندوتش البرجر لإعطاء قيمة غذائية مثل: السبانخ والجرجير وكذلك أضف شرائح الطماطم والفلفل الرومى الشرائح.

5-يمكن اختيار لحم الدجاج أو التركى كبديل عن اللحم البقرى.



البرجر

6-أضف الحبوب مثل: الفول إلى اللحم وأفرمه لزيادة القيمة الغذائية.

7-أضف الجبن المبشور إلى اللحم المصنوع منه البرجر.

8-أضف التوابل والأعشاب المفيدة للحم قبل طهيه مثل:زيت الأوريجانو والزعتر والمريمية لإضافة قيمة صحية.