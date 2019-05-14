شكرا لقرائتكم خبر عن لو ظهرت أول سنة لولى.. إزاى تهتمى بصحة أسنان رضيعك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ معظم الأطفال في الحصول على أسنانهم الأولى بين عمر 6 شهور إلى 12 شهرًا، ولا تعلم الكثير من الأمهات أنه بمجرد ظهور السن الأولى للطفل تكون عرضة للتسوس، وسواء كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو صناعية، نقدم لك مجموعة من النصائح التى تساعدك على العناية بصحة أسنان رضيعك، بحسب ما ذكر موقع illinoisearlylearning.



اسنان الطفل

ويتفق أطباء الأسنان على أن السوائل الحلوة التي تتشبث بأسنان الطفل - حتى الحليب أو الحليب الصناعي أو العصير - يمكن أن تكون موطنا للبكتيريا المسببة للتسوس، ويسمى هذا "تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة"..

قد يرغب طبيب الأسنان في رؤية طفلك عندما تظهر سنه الأولى أو بعد عيد ميلاده الأول، إذا رأيت بقعًا بنية أو سوداء على سن الطفل ، خاصةً السن الأمامية، اصطحب طفلك إلى طبيب الأسنان على الفور، فقد يكون لديه تسوس فى الأسنان.

1-خذى الطفل برفق من الثدي أو خذى الزجاجة من فمه في أسرع وقت ممكن إذا كان نائماً أثناء الرضاعة، ولكن إذا بقيت الزجاجة في فمه أثناء النوم، يمكن للسائل أن يتجمع حول أسنانه ويسبب التسوس.

2-قدمى زجاجة مياه بماء بارد بين الوجبات العادية إذا كان الطفل عطشانًا واعلمى أن مياه الشرب المعالجة بكمية مناسبة من الفلوريد يمكن أن تساعد في منع تسوس الأسنان.

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3-تجنب إعطاء العصائر أو ​​الصودا أو المشروبات الغازية في زجاجة الرضاعة.

4-ابدأى تعليم طفلك شرب الماء أو العصير في كوب مقاوم للانسكاب بعد فترة وجيزة من ظهور سنه الأولى.

5-تجنب استخدام اللهاية قدر الإمكان لأنها تؤثر على الأسنان.

6-اعتني بفم طفلك وقومى بتنظيف حليب الأم أو العصير أو أي سائل حلو من أسنان ولثة طفلك لتقليل خطر التسوس.

7-امسحى لثة الطفل بلطف بالماء على الأقل مرة واحدة في اليوم قبل أن يكون لديه أسنان.