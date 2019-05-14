انت الان تتابع موضوع ” الساتيريازيس ” الشراهة الجنسية هل تعتبر مرض ام سلوك ؟ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فرط الشهوة الجنسية التعبير عن الجنس هو جزء طبيعي في دورة حياة الإنسان ، لكن زيادة معدل الرغبة الجنسية بشكل غير طبيعي يؤدي إلى الأصابة بمرض فرط النشاط الجنسي .

اسباب الاصابة بالساتيريازيس

أن زيادة الرغبة الجنسية يمكن أن تكون نتيجة تناول بعض الادوية التي تسبب آثار جانبية تؤدي إلى زيادة في معدل فرط الغدة الجنسية . في معظم الحالات الاصابة يكون السبب غير معروف .

وأيضا يمكن أن يكون سبب الاصابة حدوث مشاكل في الصحة العقلية مثل اضطراب الشخصية التي من الممكن أن تؤدي إلى الرغبة الجنسية ، و كذلك الكحول وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر على الحالة الاجتماعية والجنسية لدى بعض الأفراد . وقد أستخدمت عدد من النماذج النظرية لتفسير وعلاج الرغبة الجنسية ولكن لم يصل العلماء إلى أي شيء .

إذا كان هناك ما يحفز الشخص على ممارسته بشكل مفرط يكون اقرب إلى الشراهة والشهوة العارمة هذا الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة وعلى العلاقات بكافة اشكالها قد تكون فرط الجنس هو الحالة الأساسية ، أو أعراض مرض أو حالة طبية أخرى ، على سبيل المثال متلازمة Klüver Bucy أو اضطراب ثنائي القطب .

علامات تدل على ان الشخص لديه شراهة جنسية

كثرة الإستمناء

واحدة من أكثر علامات فرط نشاط الرغبة الجنسية في وقت مبكر . وفي كثير من الأحيان يحدث الإستمناء أثناء القيام بالأنشطة الأخرى .

إنفاق المزيد من الوقت في العلاقة الحميمية

ينفق الأشخاص الذين يعانوا من فرط نشاط الرغبة الجنسية الكثير من الوقت والجهد عند ممارسة العلاقة الحميمية .

العرض المتكرر للمواد الإباحية

يمكن أن تشمل أعراض فرط نشاط الرغبة الجنسية الرغبة في مشاهدة المواد الإيباحية المختلفة سواء من خلال أشرطة الفيديو ، مواقع إباحية ، غرف دردشة علي الإنترنت ، مشاهدة النشاط الجنسي عبر كاميرات الإنترنت .

ممارسة العلاقة الحميمية بدون حماية

العديد من الأشخاص الذين لديهم فرط نشاط الرغبة الجنسية لديهم مخاطر عالية بسبب ممارسة العلاقة الحميمية بدون حماية أي بدون واقي قد ينتج عنه العديد من الأعراض الغير مرغوب فيها .

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كثرة ممارسة العلاقة الحميمية

يقوم الأشخاص الذين يعانوا من فرط نشاط الرغبة الجنسية بالهروب من المشاكل المختلفة مثل الإكتئاب ، القلق ، التوتر من خلال ممارسة العلاقة الحميمية بإستمرار .

أسباب إذا كانت الشراهة الجنسية تعتبر مرض ام سلوك

الهرمونات

عندما تعاني من زيادة مستوي هرمون التستوستيرون أعلى من المعتاد يمكن أن يؤدي إلي فرط نشاط الرغبة الجنسية قد لا ينتج عنه أي مشاكل صحية وإنما زيادة مستوى هرمون التستوستيرون يؤدي إلي متلازمة تكيس المبايض .

أثناء فترة المراهقة

يحدث أثناء فترة البلوغ العديد من التغيرات الهرمونية يواجه البعض زيادة في الدافع الجنسي قد يستغرق بضع سنوات حتي يتم السيطرة عليه . وعادة ما ينتج معه بعض الأثار الجانبية السلبية بما فيها تقلب المزاج ، حب الشباب .

الدورة الشهرية

قد تواجه فرط نشاط الرغبة الجنسية بسبب قدوم الدورة الشهرية لأن كل من هرمون الأستروجين والتستوستيرون أثناء فترة التبيويض يحدث لها تقلبات ينتج عنها زيادة الرغبة الجنسية ولكن من الضار ممارسة العلاقة الحميمية .

تناول الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية

يمكن ان يمتلك الغذاء تأثير مماثل علي الدافع الجنسي الخاص بك . وبالنسبة للمبتدئين يمكن إتباع نظام غذائي صحي يجعلك أقل عرضة لفرط نشاط الرغبة الجنسية . ومنها قائمة من الأطعمة معروفة بإسم منشطات جنسية لأن لها تأثير إيجابي على الدافع الجنسي وتجعلك مثار جنسياً .

إضطراب ثنائي القطب

يتميز هذا المرض بحدوث إضطرابات شديدة في المزاج مثلاً من أدنى مستويات الإكتئاب إلي أعلى مستويات الهوس وغالباً ما يكون النشاط الجنسي المفرط أحد أعراض إضطراب ثنائي القضب وهو مرض عقلي وله علاج .

الإدمان الجنسي

قد يكون لديك زيادة الدافع الجنسي وينتج عنه التخيلات الجنسية المكثفة والسلوك الجنسي العالي ويحث ذلك الشخص علي الإكتئاب والقلق والتهيج والملل والإنخراط في الأنشطة الجنسية كثيراً .

متلازمة كلوفر بوسي

إذا كنت تعاني من إستمرار فرط نشاط الرغبة الجنسية، الجواب يمكن أن يكون بسبب متلازمة كلوفر بوسي وهي حالة نادرة ناجمة عن تلف في الدماغ واحدة من الأعراض السلوكية العصبية وتشمل الأعراض الأخرى مثل فقدان الذاكرة علي المدى القصير .

فرط نشاط الكظرية

إذا كنت تعاني من زيادة كمية نشاط هرمونات الكظرية . وغالباً ما ينتج عن الستيرويدات القشرية والعديد من الأدوية الأخرى بما فيها الأدرنالين . ومن أعراض فرط نشاط الكظرية زيادة شعر الجسم ، والوجه وفقدان الشعر في فروة الرأس .