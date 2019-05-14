اسباب الشبق الجنسي ” النمفومانيا “

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يتم تعريف الشبق الجنسي على أنه الانخراط القهري في ممارسة الجنس على الرغم من الآثار السلبية ، و علاوة على ذلك ، إنه سلوك من شأنه أن يتركك في حالة من القلق العاطفي وليس الرضا.

الشبق الجنسي ” النمفومانيا “

– الشبق الجنسي هو مفهوم يجد بعض الناس صعوبة في إدراكه ، لأن الإدمان يشير عادة إلى اضطراب في الدماغ ينتج عنه سلوكيات إلزامية وضارة. تحقيقًا لهذه الغاية ، يشارك الإدمان الجنسي العديد من السمات المميزة للإدمان السريري دون فهم واضح للسبب.

– حيث من الواضح كإدمان أن الشخص لن يكون قادرًا على التحكم في الرغبة الجنسية. حتى لو كانت النتائج واضحة (أو حتى محتملة) ، فإن الأشخاص الذين يعانون من إدمان الجنس لن يكون بمقدورهم إيقاف السلوك القهري إلا إذا كان هناك نوع من الأحداث المتداخلة.

– على عكس الدافع الجنسي الصحيح ، سيقضي مدمن الجنس قدراً غير متناسب من الوقت في البحث عن الجنس أو الانخراط فيه مع الحفاظ على سرية النشاط عن الآخرين. نتيجة لذلك ، قد تبدأ العلاقات الشخصية والمهنية في المعاناة. قد يكون هناك حتى خطر متزايد للإصابة بالعدوى المنقولة جنسياً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية إذا كان الشخص غير قادر على كبح شبقه الجنسي.

– غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين يعانون من إدمان الجنس ممارسة الجنس كشكل من أشكال الهروب من المشاكل العاطفية والنفسية الأخرى ، بما في ذلك التوتر والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية.

أنواع الشبق الجنسي ” النمفومانيا “

الشبق الجنسي هو جزء من مفهوم المظلة المعروفة باسم اضطراب فرط الجنس ، والذي يتضمن اضطرابات سلوكية مثل:

– فرط الجنسانية (المعروف سابقًا باسم الشهوة أو ساترياسيس).

– الشبقية (اضطراب وهمي يعتقد الشخص أن الآخرين مفتونون به / معها).

– الاضطراب المرتبط بالطفيل (تشخيص قديم إلى حد ما يتميز باستجابة جنسية مكثفة للأشياء غير التقليدية أو المواقف أو الأوهام).

– الإهانة الجنسية (عدم وجود تثبيط جنسي بطريقة غير ملائمة).

– ترتبط هذه السلوكيات ارتباطًا وثيقًا بمفهوم يُعرف بالتعويض عن المخاطر يقوم فيه الأشخاص بتعديل سلوكهم الجنسي بناءً على إدراكهم للخطر. نتيجة لذلك غالبًا ما يضع الناس أنفسهم في طريق الأذى عن طريق “المساومة” بأن خطر الإصابة (العدوى ، الوقوع ، أو فقدان موعد ، إلخ) أقل مما هو عليه بالفعل.

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العلامات والأعراض للشبق الجنسي ” النمفومانيا “

– ليس كل فرد في المجتمع الطبي مقتنعًا بأنه يمكن تصنيف السلوكيات الجنسية القسرية كإدمان ، ولهذا السبب لم يتم إدراج إدمان الجنس كتشخيص سريري في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM) الذي نشرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA).

– نتيجة لذلك ، غالبًا ما تكون المعايير التشخيصية لإدمان الجنس غامضة وذاتية. مع ما يقال هناك بعض الميزات المحددة الشائعة لمدمني الجنس ، و من بين هذه العلامات ما يلي.

– سوف يهيمن الجنس على حياة الشخص لاستبعاد الأنشطة الأخرى.

– سوف يستمني الشخص عادة عندما يكون بمفرده.

– سيكون هناك شركاء متعددين و / أو شؤون خارج نطاق الزواج.

– يمارس الشخص أشكالًا أخرى من الجنس عندما يكون بمفرده ، بما في ذلك الجنس عبر الهاتف أو المواد الإباحية أو الجنس على الكمبيوتر.

– غالبًا ما تكون الأنشطة الجنسية غير مناسبة أو محفوفة بالمخاطر وقد تشمل الاستثارة أو الجنس العام أو ممارسة الجنس مع البغايا أو الحضور المنتظم في نوادي الجنس.

– عادة ما تتخلل الرغبة المستمرة للعثور على الجنس مع مشاعر الأسف والقلق والاكتئاب أو العار.

– في الواقع يتميز الإدمان الجنسي في أغلب الأحيان بحلقة مفرغة من فرط النشاط الجنسي وتدني احترام الذات ، وعلى الرغم من أن الجنس يمكن أن يجلب راحة قصيرة الأجل ، إلا أن الأذى الذي يلحق بالرفاه النفسي للشخص غالباً ما يتصاعد ويزيد سوءًا بمرور الوقت.

أسباب الشبق الجنسي ” النمفومانيا “

– هناك عدد من النظريات حول سبب حدوث الإدمان الجنسي. وهي تشمل المشاكل النفسية والعاطفية التي تنشأ عن الصدمة الجنسية السابقة.

– على سبيل المثال تشارك النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب في بعض الأحيان في سلوكيات مفرطة في الجنس كشكل من أشكال العقاب الذاتي ، في حالات أخرى قد يكون الجنس آلية مواكبة للتعامل مع إيذاء الطفولة المصابة بصدمة عميقة أو الصدمات النفسية.

– في بعض أشكال المرض العقلي (مثل الاكتئاب ، والوسواس القهري ، والاضطراب الثنائي القطب ) ، قد تكون فرط النشاط الجنسي من الأعراض ، إما كوسيلة للتعويض (كما هو الحال مع الاكتئاب) أو سمة من سمات حلقة الهوس (مع اضطراب ثنائي القطب).

– نادراً ما تُعرف الاضطرابات العصبية (مثل الصرع أو إصابة الرأس أو الخرف) بأنها تسبب سلوكيات مفرطة في الجنس. بعض الأدوية، مثل Apokyn (آبومورفين) و العلاج ببدائل الدوبامين (DRT) يجوز أيضا أن تفعل الشيء نفسه.