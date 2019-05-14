أحدث الابتكارات: "مشروب وردي" يُساعد في اكتشاف أورام المخ بدقّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بريطانيا عن اعتماد خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة "إن إتش إس" لمشروب وردي، ابتُكر خصيصًا لتمكين الجراحين من استهداف أورام المخ بدقة، والذي من شأنه أن يفيد ألفي مريض سنويًا.

يُعرف المشروب باسم 5-ALA، ويعتمد على صبغة الفلورسنت والأشعة فوق البنفسجية، ليساعد على توهج الخلايا السرطانية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، يُمكن لذلك الابتكار الفريد أن يمكّن الجراحين من استهداف أنسجة أورام المخ ورصدها بدقة أكثر أثناء الجراحة لاستئصالها، الأمر الذي سيُساعد في تجنب الإضرار بخلايا المخ السليمة.

وأشارت الأبحاث إلى أنه يمكن النجاح باستئصال الورم كله بنسبة 70 % في الحالات التي يُستخدم فيها المشروب الوردي، وذلك زيادة عن 30 % في الحالات التي لا تعتمد على المشروب.

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ووفقًا لـ"مات هانكوك" وزير شؤون الصحة البريطانية، المشروب 5-ALA متاح في بعض مستشفيات الـ "إتش إن إس"، ولكن سيتم إتاحته حاليًا في كل مركز للأعصاب في بريطانيا.

ويأتي الكشف عن هذا المشروب المُبتكر بعد عام من وفاة عضوة برلمان المملكة المتحدة "تيسا جويل" بعد صراع مع سرطان الدماغ.

كما قال "هانكوك": "أريد أن يطمئن كل مريض من خلال توفير أفضل وأسرع طرق الرعاية في الـ إتش إن إس، فأورام المخ لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا".