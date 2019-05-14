عادات غذائية خاطئة تتسبّب بالولادة المبكرة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "أنتِ حامل" من الجُمل التي تتمنى سماعها كل متزوجة، وعندما يتحقق تغمرها سعادة كبيرة، تجعلها تقوم ببعض التصرفات، دون دراية بأنها تضرّ بحملها، وبالتالي حدوث ولادة مبكّرة.

عن هذا الموضوع، أوضحت أخصائية التغذية علا ظاهر مدى الارتباط الوثيق بين التغذية والرياضة والوزن بالولادة المبكرة؛ فعندما تقصّر الحامل بصحتها ولا تتناول الأغذية الصحية لها ولجنينها خلال فترة الحمل، تُصاب بسوء التغذية، والتسبب بولادة مبكرة.

كما أن تناولها الحلويات بكثرة تسبب زيادة في وزنها، إضافة إلى إصابتها بسكّري الحمل، ما ينعكس على حملها بشكل عام، ثم الولادة المبكرة، وفق ظاهر.

وتؤدي المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى الولادة المبكرة، خصوصًا إذا كانت كمية شربها تصل إلى كوبيْن فأكثر.

كيف تحافظ على حملها؟

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أول ما أوصت به ظاهر، ابتعاد الحامل عن تناول الأكل الحار الذي يمكن أن يؤثر على معدتها، وأيضًا الأكل المالح خشية إصابتها بارتفاع ضغط الدم، وتورّم القدمين، إلى جانب تجنب الأطعمة المحتوية على الدهون، خصوصًا أن الحمل يضغط على المعدة وبالتالي يقلل من عملية الهضم.

بالمقابل، عليها التركيز على تناول الأطعمة المحتوية على البروتينات والكالسيوم، والالتزام بأكل الفواكه والخضار خشية إصابتها بالإمساك، ويمكن تناولها اللحوم الخالية من الدهون.

وبالنسبة للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافيه والقرفة، عليها التخفيف منها قدر الإمكان، بحسب ظاهر.

أما بخصوص التمارين الرياضية، عليها الابتعاد عن ممارسة القاسي والعنيف منها، مقابل اهتمامها بوزنها والموازنة في نوعية الأطعمة التي تتناولها.

وانتهت ظاهر إلى ضرورة متابعة طبيبها المشرف على حملها ووضعها الصحي، واتباع نصائحه وتعليماته ليكتمل حملها دون حدوث مشاكل أو التسبّب بولادة مبكرة.