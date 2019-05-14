شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الكلب يصيب ولاية أيوا الأمريكية ويهدد البشر بهذه الأمراض الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على داء الكلب، والذي يمكن نقله إلى البشر في ولاية أيوا الأمريكية التى انتشر فيها.

وتم تأكيد عدة حالات من "داء البروسيلات الناب" أو ما يعرف بمرض الكلب في منشأة تربية تجارية للكلاب الصغيرة في مقاطعة ماريون ، وفقًا للطبيب البيطري الحكومي الدكتور جيف كيساند.

وقال الدكتور "كيساند" إن الكلاب المتضررة في الحجر الصحي ويجري اختبارها، وفي الوقت نفسه ، يحاول المسئولون تحديد وإخطار أي شخص يمتلك كلبًا قد يكون تعرض له.



مرض الكلب

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وعلامات المرض في الكلب تشمل العقم والإجهاض التلقائي والولادات المبكرة.

وتشمل أعراض الإصابة بالبشر الحمى والتعرق والصداع وآلام المفاصل والضعف.

وأكد الباحثون أن داء الكلب يمكن أن يسبب التهاب المفاصل المزمن وتورم في القلب، لافتين إلى أن التهديد الذي يواجه معظم أصحاب الحيوانات الأليفة منخفض للغاية.

وأضاف الباحثون أن مربي الكلاب والعاملين البيطريين وأي شخص يتلامس مع الدم والأنسجة والسوائل أثناء عملية الولادة أكثر عرضة لخطر الإصابة.