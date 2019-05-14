شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زوجين حصلا على 2 مليار دولار تعويضا من شركة أدوية عالمية بسبب إصابتهما بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت هيئة المحلفين في كاليفورنيا أمس الاثنين أكثر من ملياري دولار لزوجين ادعيا أنهم أصيبا بالسرطان بسبب مبيد ”Roundup” التابع لشركة “Bayer” العالمية، في أكبر حكم من هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حتى الآن ضد الشركة في التقاضي بشأن المادة الكيميائية.



السيدة "البرتا بيلود"

ورفع الزوجان "الفا بيلود" وزوجته "البرتا بيلود" الدعوى في عام 2017 بعد تشخيص إصابتهما بالسرطان في عامي 2011 و 2015 ، على التوالي، وكلاهما في الوقت الراهن تم علاجهما، ولكن تم تسريع الحكم فى قضيتهم بسبب خطر الانتكاس والعمر المتوقع المحتمل قصير.

ومن المحتمل تخفيض عقوبة التعويضات الجزائية الكبيرة بسبب أحكام المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي تحد من نسبة التعويضات الجزائية إلى التعويضات بنسبة 9: 1. منحت هيئة المحلفين ما مجموعه 2 مليار دولار كتعويض تأديبي.

وكان هذا هو الحكم الثالث على التوالي الذي أصدرته لجنة التحكيم الأمريكية ضد الشركة في التقاضي بشأن المادة الكيميائية ، التي استحوذت عليها باير كجزء من صفقة شراء مونسانتو بقيمة 63 مليار دولار العام الماضي، وجاء كلا الحكمين المحلفين الآخرين في كاليفورنيا ، وواحد في محكمة الولاية وواحد في المحكمة الفيدرالية.



الزوجين المصابين بالسرطان

وقالت هيئة محلفين في المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا في أوكلاند يوم الاثنين إن الشركة مسؤولة عن الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

ومنحت 18 مليون دولار كتعويض و 1 مليار دولار كتعويض عقابي إلى الشخص المصاب "الفا بيلود"، و 37 مليون دولار كتعويض و 1 مليار دولار كتعويض عقابي لزوجته ، "ألبرتا بيلود".

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ووجدت هيئة المحلفين أن المنتج “Roundup”مبيد الآفات قد تم تصميمه بشكل معيب، وأن الشركة فشلت في التحذير من مخاطر الإصابة بمرض السرطان وأن الشركة تصرفت على نحو مهمل.

وتواجه شركة الكيماويات الألمانية العملاقة أكثر من 13400 دعوى قضائية أمريكية بشأن خطر الاصابة بالسرطان.

وقال المتحدث باسم شركة "باير" في بيان يوم الاثنين إنه يشعر بخيبة أمل إزاء الحكم وسيستأنف الحكم، ووصف متحدث باسم قرار هيئة المحلفين بأنه "مفرط وغير مبرر".

وقالت الشركة إن كلا من "ألفا بيلود" و "ألبرتا بيلود" لديهما تاريخ طويل من الأمراض المعروفة بأنها عوامل خطر كبيرة لمرض ليمفوما اللاهودجكين.

وقالت باير إن عشرات السنين من الدراسات التي أجرتها الشركة والعلماء المستقلون أظهرت أن النوعين "الجليفوسات" و “Roundup” آمنان للاستخدام البشري.