شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان حاسة الشم مش حاجة بسيطة.. اعرف سببه وعالجه بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاسة الشم من أهم الحواس فى جسم الإنسان وهى التى نستطيع من خلالها تمييز الروائح المختلفة، ولكن قد يتعرض البعض لفقدان حاسة الشم المفاجئ ولا يعلمون سبب ذلك، فقد يكون بسبب التعرض لإصابة اثرت على وظيفتها أو نتيجة الاصابة ببعض الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز أسباب فقدان حاسة الشم هى:



حاسة الشم

1: التعرض للرشح والزكام الشديد قد يؤثر على الأنف ويسبب فقدان حاسة الشم المؤقتة ومع مرور الوقت واتباع العلاج المناسب للحالة تعود مرة أخرى.

2: يعانى مرضى جيوب الأنفية من ضعف فى حاسة الشم نتيجة الالتهابات الشديدة وهنا يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، حتى لا تؤثر على المجرى الأنفى.

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3: قد تؤثر إصابات الرأس على حاسة الشم وذلك عند التعرض لضربة قوية على الرأس أو الانف تسبب تلف فى الألياف العصبية.



فقدان حاسة الشم

4: التعرض لبعض العمليات الجراحية فى الأنف قد يؤثر على الاعصاب المسئولة عن حاسة الشم.

5: التعرض المستمر لاستنشاق المواد الكيميايئة والمبيدات الحشرية، قد يؤثر على حاسة الشم وعلى الصحة عموما.