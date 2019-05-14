شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحتك فى الصيام.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقوم العديد من الصائمين باتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تعرض الجسم للإصابة بالجفاف والتعب والإرهاق، وحدوث اضطربات في النوم، ومن أبرز الأشياء الخاطئة التي يتبعها الصائمون هو الإسراف في تناول الحلويات والعصائر غير الطبيعية والمياه الغازية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح الصحية التي يجب على الصائم القيام بها تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية في الشهر الكريم، وذلك وفقا لموقع "webmed".



الخضراوات

أشار التقرير، إلى أن هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب على الصائم القيام بها للحفاظ على صحتك وسلامتها خلال شهر رمضان، ومنها تناول كوب من الماء الفاتر لكسر الصيام فهذا يمد الجسم بالسوائل التي فقدها في الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة.

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وأضاف التقرير بضرورة التقليل من تناول الحلويات وعدم الافراط في تناولها لانها تتسبب في تراكم الماء في الجسم والسموم، وينصح بتناول الفواكه الطازجة بدلا منها، مع ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات وإعداد طبق من السلطة الخضراء يوميا وتناوله في وجبة الافطار.

ونصح التقرير الصائمين بتناول كميات كبيرة من الماء في الفترة بين الإفطار الي السحور وذلك لتعويض الجسم بالسوائل التي تم فقدانها خلال ساعات الصيام الطويلة، وتجنب تناول المخللات لانها تتسبب في حبس الماء بالجسم.