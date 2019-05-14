شكرا لقرائتكم خبر عن الكمية المسموح بتناولها من «الكافيين» للأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف باحثون في مجال التغذية إمكانية انتقال الكافيين إلى الأطفال الرضع أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، وأوضحت دراسة حديثة أن تناول الأمهات المرضعات للقهوة أو الشاي أو الكاكاو أو ألواح الشكولاتة يدخل كمية قليلة من الكافيين إلى مجرى الدم ، قد يصل حوالي 1% منه إلى حليب الأم المرضعة.

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ونصحت الدراسة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية بعدم تناول أكثر من 200 ملغرام من الكافيين يوميا وهو ما يعادل كوبين من الشاي أو القهوة سريعة الذوبان أو كوبا واحدا من القهوة المفلترة.

وشددت الدراسة على ضرورة تجنب الطرق الأخرى التي يمكن أن يتسلل بها الكافيين إلى نظام المرضعات الغذائي ، على سبيل المثال مشروبات الطاقة الغنية بالكافين بجانب المشروبات الساخنة التي تباع في المحال مثل الكابتشينو والاسبريسو والقهوة بالحليب والتي تحتوي على كميات من الكافيين أكثر مما نتصور بحسب مكان البيع والكمية التي نطلبها.

وأشارت الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أمهات يتناولن كمية فوق المعتدلة من الكافين يتأثرون باضطراب النوم وظهور حالات الأرق ، ويستغرق جسم الأطفال دون التسعة أشهر وقتا أطول للتخلص من الكافيين بشكل كامل ، فيما تكون كليتاه وكبده قادرين على ذلك بقدرات تماثل قدرات الأم بعد التسعة أشهر من عمره.