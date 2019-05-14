شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الحصبة فى اليابان هذا العام إلى 467 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الحصبة باليابان خلال العام الجاري إلى 467 شخصا، مقارنة بتسجيل 207 حالات العام الماضي؛ وذلك وفقا لما أعلنه المعهد القومي للأمراض المعدية بالبلاد.

وقال المعهد - في بيانه نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن هذه الحصيلة أعلى من التي تم تسجيلها العام الماضي، حيث تم تسجيل 136 حالة إصابة بالمرض في مدينة "أوساكا"، و71 حالة في العاصمة "طوكيو".

Advertisements





يشار إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء بسهولة من خلال السعال والعطس، وتشمل الأعراض الأولية عادة الحمى والسعال وسيلان الأنف والعيون الملتهبة، ويظهر طفح جلدي أحمر على الوجه والجسم بعد بضعة أيام.