شكرا لقرائتكم خبر عن %40 من الأمهات الجدد يشعرن بالقلق أو الاكتئاب فى أول 3 أشهر بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن حوالي 40% من النساء يشعرن بالقلق أو الاكتئاب في الأشهر الثلاثة الأولى بعد ولادة طفل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون، إن الأمهات الجدد يضعن كل طاقاتهن في رعاية أطفالهن، ولا يهتممن بصحتهن.

ووجد الباحثون أن ربع الأمهات ليس لديهن خطة لإدارة صحة ما بعد الولادة، وهو رقم ارتفع إلى حوالي 40% بين الأمهات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 34 عامًا.



اكتئاب ما بعد الولادة

وقام فريق البحث من مستشفى أورلاندو هيلث ويني بالمر للنساء والرضع في فلوريدا، بجمع معلومات من أكثر من 1200 امرأة ، وحوالي 900 منهن من الأمهات، ووجدوا أن حوالي 60% من النساء دون سن 45 أبلغن عن شعورهن بالقلق أو الاكتئاب بعد الولادة.

كان هؤلاء النساء عرضة للإبلاغ عن هذه المشاعر بمقدار الضعف تقريبًا مثل النساء دون سن 45 عامًا، حيث أبلغ 31% فقط منهن عن القلق أو الاكتئاب.

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وقالت الدكتورة "ميجان جراي" ، طبيبة أمراض النساء والتوليد في مستشفى أورلاندو هيلث ويني بالمر، إن هناك العديد من جوانب الأمومة التي لا يمكن التنبؤ بها، حيث إنه "ليست كل امرأة قادرة على الرضاعة الطبيعية".



اكتئاب

وبالإضافة إلى ذلك ، أكثر من ثلث النساء إنهن يشعرن بالحرج من التغييرات التي تحدث في أجسامهن بعد الولادة، ويتضمن ذلك مشكلات مثل آلام ما بعد الولادة أو نزيف غير طبيعي أو مشكلة في الرضاعة الطبيعية.

وأضاف الباحثون: "لا توجد أم مثالية، وإن تخفيف بعض الضغط عن نفسك سوف يساعدك على أن تكون أفضل أم يمكن أن تكون، ويساعدك على تجربة العديد من أفراح الأمومة".