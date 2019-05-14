5 عادات يومية سيئة هتأثر على صحة دماغك وجهازك العصبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
صداع وألم ودوخة مستمرة..اعراض قد نصاب بها يوميا ولا نعرف سببها الرئيسى فقد يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو سوء التغذية وفقر الدم ، ولكن ذكر موقع hhdresearch بعض العادات اليومية السيئة التى نتبعها وتؤثر على صحة الجهاز العصبى وهى
1:إهمال تناول وجبة الإفطار، يعمل على انخفاض مستويات السكر فى الدم مما يؤثر على صحة الجهاز العصبى وعدم القدرة على التركيز والنشاط.
2:عدم الحصول على قسط كافى من النوم يسبب النسيان وتلف الخلايا العصبية وعدم القدرة على العمل بشكل طبيعى.
قلة النوم
3: أثبتت الدراسات والأبحاث أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بمرض السمنة والخرف ، وبذلك فإن زيادة الوزن والإفراط فى تناول الطعام قد يؤثر على صحة الجهاز العصبى ويزيد من خطر الاصابة بأمراض الشيخوخة.
4:التدخين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على جميع أجهزة الجسم وليست الجهاز العصبى فقط ، كما اثبتت الابحاث أن التدخين يضر اغشية الخلايا العصبية فى مناطق الدماغ التى تدير التوازن والتنسيق والمهارات الحركية.
التدخين
5: إهمال تناول المياه والجفاف يؤثران على صحة العقل ، حيث أثبتت الدراسات انه يؤثر على القدرات العقلية والتركيز.
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