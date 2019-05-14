شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فوائد جديدة لتناول الجوز على صحة القلب وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول الجوز (عين الجمل) قد يساعد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على خفض ضغط الدم لديهم.

وشرح العلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا في ستيت كوليدج أن دراستهم هي واحدة من الدراسات الأولى التي بحثت في كيفية تأثير خواص الجوز على صحة القلب، وأظهرت نتائج البحث - الذي نشر في مجلة رابطة القلب الأمريكية- أن الجوز يحتوي على أوميجا - 3 نباتية تسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والتي يعتقد العلماء أن لها تأثيرات مفيدة على ضغط الدم.





وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان محتوى حمض ألفا لينولينيك( ALA ) من الجوز يساهم في تحسين صحة القلب أو ما إذا كانت بعض مكونات الجوز الأخرى ، مثل البوليفينول ، قد تساعد في التحكم في ضغط الدم بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وتتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في أكبر عدد من الوفيات بين البالغين في الولايات المتحدة، وأفادت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) في عام 2019 أن 840 ألف شخص في الولايات المتحدة توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2016 وحده.





ووجدت تلك الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يعانون من بعض أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية.. وتشير "جميعة القلب الأمريكية"، إلى أن الزيادة في عدد الأشخاص الذين يقول الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم لديهم قد أدى إلى ارتفاع مستويات أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعترف الجمعية الطبية الأمريكية بأن جزءا من هذا الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغاط الدم هو نتيجة لتغيير القياسات التوجيهية لضغط الدم الصادرة عن الجمعية فى عام 2017 ، حيث حددت النسخة المعدلة للتوجيهات ضغط الدم المرتفع على أنه قراءة 130/80 ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق) ، بدلاً من 140/90 ملم زئبق سابق.