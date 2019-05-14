تأخر التسنين لدى الطفل متى يثير القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 12:41 مساءً - تفرح الأم حين يبزغ أول سن للطفل، وتحتفل بذلك وتوزع الحلوى وحبوب القمح المنقوعة على الأحبة، وتتباهى بذلك ولكن متى تشعر الأم بالقلق وتشكو من تأخر التسنين عند طفلها، وتأخر هذه الفرحة أيضاً؟ الدكتور محمد أبو داوود يشير إلى المعلومات التالية بخصوص موعد تسنين الطفل: تظهر الأسنان اللبنية ما بين عمر 4_ 6 أشهر من عمر الطفل.

يمكن أن تحكم الأم على تأخر أسنان الطفل في حال وصل لعمر 18 شهراً ولم يظهر له أي سن.

هناك بعض الأطفال يولدون وفي فمهم أسنان وهذه يجب التخلص منها.

قد يظهر أول سن في عمر 9 أشهر.

السن الأول يكون مؤلماً.

الضروس تكون مؤلمة أكثر من القواطع مثلاً.

في حال تأخر التسنين يجب أن تتوجه الأم للطبيب.

يجب تعريض الطفل للشمس وتقديم فيتامين د لكي لا يتأخر تسنين الطفل.

سيلان اللعاب معنا أن تستعدي لبزوغ الأطفال وكذلك توتره وقلة نومه.

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