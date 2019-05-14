فيديو معلوماتى.. اعرف فوائد الرياضة قبل الإفطار فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة أثناء الصيام وقبل الإفطار لها فوائد صحية عديدة أثبتتها الدراسات العلمية، بحسب ما ذكر موقع drkellyann. نتعرف على فوائد الرياضة أثناء الصيام فى هذا الفيديو المعلوماتى.. فوائد الرياضة قبل الفطار فى رمضان:

فوائد الرياضة قبل الفطار فى رمضان: ١-حرق المزيد من الدهون عندما يدخل جسمك فى مرحلة الصيام فإنه يحرق السكر المخزن ثم يبدأ فى تكسير الدهون. -فمن الممكن حرق المزيد من الدهون بنسبة 20% . Advertisements ٢- خفض مستويات الأنسولين الأنسولين الزائد يسبب زيادة الدهون ويعرضك لخطر الإصابة بالسكرى وتؤدى الرياضة أثناء الصيام لتقليل الأنسولين وتسريع عملية الأيض ٣-تحسن الأداء الرياضى لأن جسمك فى الأوقات العادية مدرب على حرق السكر وليس الدهون وبالتالى فإن الرياضة أثناء الصيام تحرق الدهون بشكل أكبر تعلم جسمك كيفية الاستفادة مباشرة من مخازن الدهون للحصول على الطاقة، وهو ما يحسن الأداء الرياضى لجسمك وعملية الأيض أو حرق الدهون فى الجسم.

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