شكرا لقرائتكم خبر عن خليه يعيط بس متأفوريش.. فوائد صحية لبكاء الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سنة أولى أمومة تخشى الأمهات دائما على أطفالهن من البكاء المستمر، ويكون رد فعل أى أم الدائم هو المسارعة فى حمل رضيعها بمجرد بكائه، والجلوس به ومحايلته حتى لا يشعر بالضيق أو الحزن، جمعيها أمور طبيعية، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن بكاء الطفل يفيد صحته النفسية والجسدية، ولكن ذلك تحت شروط وهى التأكد من سلامة الطفل ونظافته وطعامه ثم لا داعى للقلق إذا بكى الطفل لفترات قصيرة.



الطفل

فحسب ما ذكره موقع thehealthsite فإن فوائد بكاء الطفل هى:

1:اثبتت الدراسات أن أول صرخة بعد ولادة الطفل تساعده عى التنفس وتعزيز صحة الرئتين والعمل بشكل طبيعى.

2:يساعد بكاء الطفل على شد العضلات ولكن كن حذرا فقد يؤثر على صحة قلبه وعضلاته فلا تترك الطفل يبكى لفترات طويلة.



بكاء الطفل

Advertisements

3:يساعد على انتظام النوم عند الاطفال حديثى الولادة.

4:تحتوى الدموع على البروتين والبيتا اندروفين وهو من مسكنات الألم الطبيعية.



البكاء

5:تفرز الدموع بعض المواد التى تساعد على طرد السموم من الجسم .

6:يساعد البكاء على تفريغ الكبت والتعبير عن مشاعره واحتياجاته.