شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..زيت الأوريجانو لعلاج عين السمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض عين السمكة أو الثآليل من الأمراض الجلدية الشائعة التى يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يمكن أن ينمو على اليدين أو القدمين، ويكون على شكل كرات بيضاء على الجلد، وهو من الأمراض المعدية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الأوريجانو لعلاج عين السمكة، بحسب ما ذكر موقع goodhealthacademy.

من المهم علاج عين السمكة عند ملاحظتها لأول مرة، من أجل مساعدتها على الشفاء بسرعة، ومنعها من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.



الاوريجانو

كيفية استخدام زيت الأوريجانو لعلاج عين السمكة

زيت الأوريجانو من الزيوت النباتية التى لها العديد من الخصائص التي يمكن أن توفر الشفاء للبشرة، ويستخدم منذ قديم الزمن فى الطب الشعبى كأحد العلاجات المنزلية لعين السمكة وبديل عن الأدوية.

ويعتبر زيت الأوريجانو علاجًا رائعًا لجميع الأغراض للمساعدة في تعزيز وظيفة المناعة في الجسم، ويشمل ذلك المساعدة في القضاء على الفيروس الذي يسبب الثآليل على الجلد، ومساعدته على الشفاء بسرعة.

يحتوي زيت الأوريجانو على مركبات طبيعية تعمل على القضاء على البكتيريا الدقيقة الضارة على الجلد، كما يحتوي على خصائص خاصة مضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، هذا بسبب محتواه العالي من الفينول، هذه الفينولات هي مواد كيميائية نباتية طبيعية لها تأثيرات مضادة للأكسدة.

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تعمل هذه المركبات على اختراق أغشية الخلايا الخارجية لبشرتك للمساعدة في حمايتها من الكائنات الحية الدقيقة الضارة، حيث يعمل زيت الأوريجانو بشكل كبير مثل المضادات الحيوية.



زيت الاوريجانو

كيفية استخدام زيت الأوريجانو لعين السمكة

-قم بغمس قليل من زيت الأوريجانو على طرف خلة تنظيف الأذن ثم ضعها مباشرة على عين السمكة، يجب عليك عدم وضعه على وجهك أو المناطق الحساسة من الجسم دون تخفيفه أو تقليل آثاره بإضافه زيت ناقل .

-ضع الزيت مباشرة على مكان عين السمكة .

-قم بتخفيف الزيت بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا قبل وضعه على وجهك أو ذراعيك أو ساقيك أو جذعك، حيث يمكن أن يسبب حرقان فى الجلد.

-إعادة وضع الزيت مرة واحدة كل ثلاث ساعات حتى ترى التحسن.

-ضع الزيت من أربع إلى ست مرات على مدار اليوم.