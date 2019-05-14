شكرا لقرائتكم خبر عن خلي الصيام وش الخير لبشرتك.. وحافظى عليها بـ 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الحر الشديد والتعرق وقلة المياه، قد تتعرض البشرة للشحوب والاسمرار وظهور حب الشباب بشكل ملحوظ، وهو من الأمور المزعجة التى تسبب القلق والتوتر عند السيدات، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الخطوات التى تحافظ على صحة البشرة فى رمضان وفقا لما ذكره موقع realsimple



البشرة

1:يجب الاهتمام بالسوائل الطبيعية بين فترة الافطار والسحور والإكثار من شرب العصائر والمياه حيث إنها تساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها.

2:الاهتمام بشرب الشاى الأخضر، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

3: تجنب الاجهاد المستمر والضغط النفسى حتى لا يؤثر على صحة ونضارة البشرة.

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المياه

4:وضع كريم واقى الشمس قبل الخروج بربع ساعة حيث انه يحافظ على صحة البشرة من الاسمرار والشحوب.

5:الاهتمام بتنظيف البشرة بغسول مناسب لها ويكون خالى من المواد الكيميائية.

6:الاهتمام بالنظام الغذائى الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة ويفضل الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات والابتعاد عن الاطعمة الدسمة والمليئة بالزيوت.