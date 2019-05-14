شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات خفية لو ظهرت عليك يبقى عندك مشكلة فى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك ما هو أكثر من خطر على صحة الكبد من الألم واصفرار الجلد، فهناك بعض العلامات الخفية التى تدل على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد أو هناك مشكلة صحية به، فى هذا التقرير نقدم 7 علامات خفية على وجود مشكلة فى الكبد، بحسب ما ذكر موقع Health 24.



علامات وجود مشكلة فى الكبد

والكبد قادر على إصلاح الخلايا التالفة، ولكن بعد حدوث ضرر مستمر، لا تلتئم هذه الخلايا أبداً، مما قد يؤدي إلى تليف الكبد، وبمجرد حدوث ذلك، ستكون هناك علامات وأعراض لتلف الكبد أكثر حدة، وإليكم 7علامات خفية على أن كبدك قد يعاني من مشكلة..



الحكة

1-حكة في الجلد

ربما لا تأخذ حكة الجلد على محمل الجد ما لم يكن هناك طفح جلدي، ولكن يمكن أن تحدث حكة في الجلد عند وجود الصفراء في مجرى الدم بسبب تلف الكبد.

وعندما يتم منع القناة الصفراوية، فإن الركود يصيب مجرى الدم وهذا يتراكم تحت الجلد ويسبب الحكة.



الشعيرات الوعائية العنكبية

2-توسع الشعيرات العنكبية

هذه الشعيرات الدموية الصغيرة، مثل العنكبوت مرئية تحت الجلد، وهي ناتجة عن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، وهو مؤشر على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح ولا يستقلب هرموناتك.

وغالبًا ما تظهر هذه الأوردة على الوجه والساقين بسبب تضخم الشرايين، وهي الفروع التي تنبع من الشرايين إلى الشعيرات الدموية.

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3- الكدمات والنزيف

إذا وجدت أنك مصاب بكدمات أو تنزف بسهولة بعد تعرضك للإصابة، فقد تكون هذه علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد، لأن البروتينات التي تحتاجها لتخثر دمك لم تعد تُنتج بكميات كافية.

4- رائحة الفم الكريهة

قد تشير رائحة النفس إلى العديد من المشكلات الصحية ، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو أمراض اللثة، ولكنه قد يكون أيضًا علامة واضحة على تلف الكبد.

رائحة الفم الكريهة أثناء فشل الكبد تكون رائحة تشبه الفواكه ناتجة عن مستوى عالٍ من كبريتيد ثنائي ميثيل، والذي يحدث في دمك عندما تعاني من تليف الكبد.

5- الشوائب وفرط التصبغ على الوجه

يمكن أن يحدث تصبغ بني غامق على الوجه إذا كان الكبد بطيئًا ولا يعمل كما ينبغي، عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، يزيد هرمون الاستروجين ويؤدي هذا إلى مادة تسمى tyrosinase، وهو إنزيم يحتوي على النحاس، لإنتاج المزيد من الميلانين (تصبغ الجلد) ويسبب عيوب في الوجه أو الجسم بالكامل.

6- احمرار راحتى اليد

يمكن أن يكون علامة على تلف الكبد، تحدث هذه الحالة نتيجة لمستويات الهرمونات غير الطبيعية في الدم.



قلة التركيز والتعب

7- نقص التركيز

قد يكون سبب عدم تركيزك علامة فعلية على وجود مشكلة فى الكبد، فمن أهم وظائف الكبد إزالة السموم وتنشيط الجسم، وعندما يكون الدم محملاً بالسموم، والذي ينتج عن كبد لا يعمل بشكل صحيح، يمكن أن يتأثر دماغك.

ومع عملية التمثيل الغذائي البطيئة للطاقة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب، مما يؤثر على التركيز ويؤدى للنسيان.