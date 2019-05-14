اسباب الانزلاق الغضروفى أهمها زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلف الغضروف هو نوع شائع نسبيا من الإصابة، ومعظم الحالات تنطوي على مفصل الركبة.



اسباب الانزلاق الغضروفى

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، تشمل أعراض تلف الغضروف:

تورم

الم المفاصل

انخفاض نطاق الحركة في المفصل المصاب

ما هو الغضروف

الغضروف هو نسيج قوي ومرن موجود في جميع أنحاء الجسم. يخدم الغضروف وظيفتين رئيسيتين:

أنه بمثابة امتصاص الصدمات

أنه بمثابة حماية من تآكل العظام

ويغطي الغضروف سطح المفاصل ، مما يسمح للعظام بالانزلاق فوق بعضها مع تقليل الاحتكاك ومنع الضرر، ويساعد على دعم وزنك عند الحركة ، والانحناء ، والامتداد والجري.



اسباب الانزلاق الغضروفى

والنسيج الغضروفي القوي والمرن مثالي لصنع أجزاء جسم منحنية بشكل خاص والتي لن تحصل على دعم من العظام، وعلى سبيل المثال ، تتكون معظم الأنف والأذن الخارجية من نسيج غضروفي.

وعلى عكس الأنواع الأخرى من الأنسجة ، لا يحتوي الغضروف على مصدر دم خاص به، وتساعد خلايا الدم على إصلاح الأنسجة التالفة ، وبالتالي فإن الغضاريف التالفة لا تلتئم بنفس سرعة تآكل الجلد أو العضلات.

أنواع الغضاريف

هناك ثلاثة أنواع من الغضروف:

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غضروف مرن

الغضروف الليفي

غضروف زجاجي

يتم وصف هذه بمزيد من التفاصيل أدناه.

الغضروف المرن

الغضروف المرن هو أكثر أنواع الغضاريف مرونة. هذا النوع من الغضاريف يشكل الجزء الخارجي من الأذنين ، وبعض الأنف.

الغضروف الليفي

هو أصعب أنواع الغضروف ويمكنه تحمل قدر كبير من الوزن ويوجد بين أقراص (الفقرات) من العمود الفقري وبين عظام الوركين والحوض.

الغضروف زجاجي

الغضروف الهيالين ، المعروف أيضا باسم الغضروف المفصلي ، هو نابض وصعب على حد سواء، وتم العثور عليه بين الأضلاع ، حول القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) وبين المفاصل.

أسباب الانزلاق الغضروفى

ضربة مفاجئة

يمكن أن يحدث تلف الغضروف المفصلي نتيجة لضربة مباشرة مفاجئة في الغضروف.

ضرر تدريجي

يمكن أيضًا أن تتلف الغضروف تدريجيًا مع مرور الوقت من خلال "البلى"، ويزداد خطر الإصابة بهذا النوع من تلف الغضاريف إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو لديك مشكلة في بنية المفصل. يُعرف هذا النوع من الضرر طويل المدى للغضروف باسم التهاب المفاصل.