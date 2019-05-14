شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الحمى الروماتيزمية أبرزها ألم فى المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الروماتيزمية من الأمراض الشائعة التى تصيب الكثيرين بسبب عدوى بكتيريا المكورات العقدية، حيث تتطور العدوى إلى التهاب وحمى روماتيزمية، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الحمى الروماتيزمية، بحسب ما ذكر موقع "medical news today".



الحمى الروماتيزمية

ما هى الحمى الروماتيزمية؟

عبارة عن تفاعل التهابي يمكن أن يتطور كإحدى مضاعفات عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ، مثل التهاب الحلق ويحدث ذلك عندما يتم علاج العدوى.

وليس كل من لديه عدوى بالمكورات العقدية سيصاب الحمى الروماتيزمية، ولكن في حالة تطور الحمى الروماتيزمية، تظهر الأعراض عادة بعد 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة.

يصيب الأطفال أكثر من المعتاد الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 15 عامًا ، ولكن يمكن أن يحدث عند البالغين والأطفال الصغار.

ومن مضاعفات الحمى الروماتيزمية إذا لم يتم علاجها على المدى الطويل، أمراض القلب الروماتيزمية (RHD).



اعراض الحمى الروماتيزمية بينها الم المفاصل

اعراض الحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية سببها رد فعل على البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق، حتى أن تشخيص وعلاج هذه الحالة فى بدايتها يمكن أن يمنعها من التطور إلى حمى روماتيزمية.

وإليكم أعراض التهاب الحلق التى تحدث فى البداية قبل الاصابة بالحمى الروماتيزمية

-التهاب الحلق.

-صداع الرأس.

-تورم الغدد الليمفاوية.

-مشكلة في البلع.

- قئ و غثيان.

-طفح جلدي أحمر.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- تورم اللوزتين.

-ألم فى البطن.



اعراض الحمى الروماتيزمية تبدأ بالتهاب الحلق

تتطور العلامات والأعراض بشكل عام بعد 2 إلى 4 أسابيع من الإصابة بالمكورات العقدية وسيواجه بعض الأفراد واحدًا أو اثنين من الأعراض التالية ، لكن قد يعاني الآخرون معظمها:

-إعياء وتعب.

-سرعة دقات القلب.

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-انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

-آلام المفاصل والتورم.

-حمى أو سخونية.

-طفح جلدي.

-الوخز.

-التهاب المفاصل، أو ألم وتورم في المفاصل، يؤثر على 75%من المرضى، يبدأ عادةً في المفاصل الكبيرة ، مثل الركبتين والكاحلين والمعصمين والمرفقين، قبل الانتقال إلى المفاصل الأخرى.

-هذا الالتهاب ينتهى عادة خلال 4-6 أسابيع ، دون التسبب في ضرر دائم.

-يمكن أن يؤدي التهاب القلب إلى ألم في الصدر، وخفقان ، وإحساس برفرفة القلب أو النبض بقوة، وضيق في التنفس والتعب.

في المتوسط ​​، يصاب حوالي 50 % من المرضى بالتهاب القلب أو التهاب الصمامات، وهو التهاب قاتل محتمل يمكن أن يكون له آثار خطيرة على المدى الطويل.



اعراض الحمى الروماتيزمية

يمكن أن يؤدي التهاب الأعصاب إلى أعراض مرض "رقص سيدنهام"، والتى تشمل:

-رقص أو رجة لا يمكن السيطرة عليها فى الركبتين والمرفقين والمعصمين والكاحلين.

-البكاء غير المناسب أو الضحك.

-التهيج والمزاجية.

-صعوبة في السيطرة على حركات اليد.

-مشاكل في التوازن.

الأعراض عادة ما تمر خلال بضعة أشهر ولكن يمكن أن تستمر ما يصل إلى عامين.



اعراض الحمى الروماتيزمية ارتفاع الحرارة

وتشمل الأعراض الأخرى طفح جلدي أحمر، وبقع، والذي يظهر في 1 من كل 10 حالات.

والأعراض الأقل شيوعا هي نزيف في الأنف، آلام في البطن، نتوءات وكتل أو عقيدات تحت الجلد، وارتفاع في درجة الحرارة.

-قد يؤدي الالتهاب أيضًا إلى الصداع والتعرق والقيء وفقدان الوزن.