١٢ نصيحة لحفظ الأغذية والوقاية مِن التسمّم الغذائي في رمضان

تتنوّع الموائد الرمضانية في الشهر الفضيل بالكثير من المأكولات والمشروبات، والتي قد لا تستهلك جميعها خلال وجبة الإفطار أو السحور، فيتم حفظها وتخزينها كي تستهلك في أوقات لاحقة.



ويتحدّث أخصائي التغذية، علي فهد بن دهيم، عن أهم النصائح لضمان سلامة وصحة هذه الأطعمة، ومنع التلوث وانتقال الأمراض عبر طرق الحفظ غير السليمة للأغذية خلال شهر رمضان، موضحا أهم نصائح حفظ الأغذية وهي كالتالي:

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١- لا تترك الطعام المطبوخ والمتبقي من وجبة (الفطور أو السحور) في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين.

٢- ضع ما تبقى من الأطعمة المطبوخة والقابلة للفساد في الثلاجة فورا، وحفظها تحت درجة حرارة 5 مئوية.

٣- في حال نقل المأكولات خارج المنزل خلال المناسبات الرمضانية، احرص على وضع الأطعمة في علب تحفظ الحرارة وتبقيها معزولة عن مسببات التلوث والفساد.

٤- لا تخزن الطعام لأكثر من ثلاثة أيام في الثلاجة وقم بالتخلص منه، لأن بعض الجراثيم الخطرة قد تنمو تحت درجة خمسة مئوية.

٥- يمكن أن تجمد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حرارتها ويجب أن لا تجمد بعد انقضاء ثلاثة أيام من تبريدها في الثلاجة.

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٦- من أجل سلامة الطعام تأكد من أن تكون درجة الحرارة في الثلاجة أقل من درجة حرارة خمسة مئوية طوال الوقت.

٧- لا تحفظ الأطعمة التي تمسها الأيدي وتخلص منها فوراً، لأن ذلك يشكل خطورة على مستهلكيها، حيث إنها أصبحت أغذية ملوثة.

٨- عند تجهيز فائض الأغذية للاستهلاك مرة أخرى فإنه يجب أن تسخن إلى درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية قبل تناولها.

٩- ضع الأطعمة الزائدة والمطبوخة في مكان مرتفع في الثلاجة (فوق الأغذية الطازجة أو غير المطبوخة)، حتى لا يكون هناك تلوث خلطي نتيجة سقوط أجزاء من سوائل الأغذية غير المطبوخة على الأطعمة الجاهزة.

١٠- إذا حصل خلط الفائض من الأطعمة مع أطعمة أخرى فائضة من أيام مختلفة ولم يتم التأكد من فترة بقائها في الثلاجة، فإنه يجب التخلص من جميع المتبقي من الأطعمة المحفوظة.

١١- احفظ الطعام الساخن عند درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية أو فوقها.

١٢- قسم الوجبات الكبيرة إلى كميات صغيرة وضعها في أوان غير عميقة ليتم تبريدها مباشرة وذلك لضمان تبريد جميع الأجزاء في فترة وجيزة.

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