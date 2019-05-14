طليق ميغان ماركل يتزوج ابنة المليونير "ستانفورد كورلاند"

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي خبر اقتران الزوج السابق لدوقة ساسيكس ميغان ماركل، بابنة المليونير الشهير ستانفورد كورلاند.

وذكرت مصادر إعلامية أنَّ حفل زفاف تريفور إنجلسون، البالغ من العمر 42 عامًا، وعروسه تريسي كورلاند البالغة من العمر 31 عامًا، أقيم في منتجع "Rosewood Miramar Beach" في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

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وارتدى إنجلسون لحفل الزفاف بدلة وردية زاهية وقميصًا أبيض، أما عروسه كورلاند فقد اختارت بدلة من الدانتيل الأبيض.

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وتريسي كورلاند هي ابنة ووريثة المليونير ستانفورد كورلاند الذي حقق ثروته أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وأعلنت الممثلة الأميركية ميغان ماركل الطلاق من المنتج الهوليوودي تريفور إنجلسون عام 2013؛ وذلك بسبب الجدول المكثف لماركل المرتبطة بالتصوير في المسلسل التلفزيوني "Suits".

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