لندن - لايف ستايل
انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي خبر اقتران الزوج السابق لدوقة ساسيكس ميغان ماركل، بابنة المليونير الشهير ستانفورد كورلاند.
وذكرت مصادر إعلامية أنَّ حفل زفاف تريفور إنجلسون، البالغ من العمر 42 عامًا، وعروسه تريسي كورلاند البالغة من العمر 31 عامًا، أقيم في منتجع "Rosewood Miramar Beach" في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
اقرا ايضاً:
ميغان ماركل "تُداعِب قَدم" مولودها الملكي
وارتدى إنجلسون لحفل الزفاف بدلة وردية زاهية وقميصًا أبيض، أما عروسه كورلاند فقد اختارت بدلة من الدانتيل الأبيض.
وتريسي كورلاند هي ابنة ووريثة المليونير ستانفورد كورلاند الذي حقق ثروته أثناء الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وأعلنت الممثلة الأميركية ميغان ماركل الطلاق من المنتج الهوليوودي تريفور إنجلسون عام 2013؛ وذلك بسبب الجدول المكثف لماركل المرتبطة بالتصوير في المسلسل التلفزيوني "Suits".
قد يهمك ايضاً:
1.5 مليون دولار تكلفة حمل وولادة ميغان ماركل
ميغان ماركل تنفقُ على إطلالات حملها سبعة أضعاف كيت ميدلتون
كانت هذه تفاصيل خبر طليق ميغان ماركل يتزوج ابنة المليونير "ستانفورد كورلاند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.