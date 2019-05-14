بريطانية تلد 3 أطفال دفعة واحدة بعد معاناة أصابتها باليأس لمدة 4 سنوات

بعد معاناة استمرت 4 أعوام من الإجهاض المتكرر وعمليات التلقيح المكلفة، قررت نيكيتا بيل (25 عاما) التوقف عن محاولات الإنجاب إثر إصابتها بحالة من اليأس، لكن بيل تحتفل هذه الأيام بقدوم 3 أطفال دفعة واحدة، بعد أن منحت نفسها فرصة أخيرة مع التلقيح الصناعي توجت أخيرا بالنجاح، وفقما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الاثنين.

وقالت الصحيفة إن بيل وزوجها مارك، البالغ من العمر 30 عاما، أصيبا بإحباط شديد، فقررا عدم تلقي مزيد من العلاجات من أجل الإنجاب، لكن سعادتهما اليوم لا توصف بعد التمسك بالفرصة الأخيرة، ووضعت بيل 3 أطفال، هم لولا فرانسيس، وجاءت أولا، تلاها شقيقاها التوأمان المتماثلان جاكوب دوغلاس وتومي جيمس، ويتمتع الثلاثة بصحة جيدة.

اقرأ أيضا:عيادات التلقيح الصناعي في بريطانيا تُساعد النساء على الإنجاب في عمر الـ 60

بعد معاناة استمرت 4 أعوام من الإجهاض المتكرر وعمليات التلقيح المكلفة، قررت نيكيتا بيل (25 عاما) التوقف عن محاولات الإنجاب إثر إصابتها بحالة من اليأس، لكن بيل تحتفل هذه الأيام بقدوم 3 أطفال دفعة واحدة، بعد أن منتحت نفسها فرصة أخيرة مع التلقيح الصناعي توجت أخيرا بالنجاح، وفقما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الاثنين.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن بيل وزوجها مارك، البالغ من العمر 30 عاما، أصيبا بإحباط شديد، فقررا عدم تلقي مزيد من العلاجات من أجل الإنجاب، لكن سعادتهما اليوم لا توصف بعد التمسك بالفرصة الأخيرة، ووضعت بيل 3 أطفال، هم لولا فرانسيس، وجاءت أولا، تلاها شقيقاها التوأمان المتماثلان جاكوب دوغلاس وتومي جيمس، ويتمتع الثلاثة بصحة جيدة.

قد يهمك أيضا:علماء يؤكدون أن زيت السمك يحمي الحوامل من الإجهاض

تيريزا ماى تواجه المطالب بسن القوانين التي تخفّف حالات الإجهاض