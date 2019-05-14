أميركا ترفض منح حنان عشراوي تأشيرة دخول أرضيها

واشنطن - لايف ستايل
أكَّدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، رفض طلبها الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، في ظل تدهور العلاقات بين القيادة الفلسطينية وواشنطن.
وكتبت حنان عشراوي وهي مستشارة قديمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "تويتر"، أنَّ طلبها رُفض دون إبداء أي مبررات".
وأضافت حنان قائلة"لقد تجاوزت سن السبعين وأنا جدة.. أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات.. كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".
وأكدت حنان أنَّها المرة الأولى التي يرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها، وقالت "أسافر إلى هناك ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة".
وتنشط حنان عشراوي، وهي وزيرة سابقة، في المجال السياسي منذ عقود، وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام "جوقة الشرف" الفرنسي.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين منذ أن اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في كانون الاول / ديسمبر عام 2017.
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