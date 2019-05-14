دراسة تُؤكّد أنّ المواد الغذائية الغنية باللوتين ضرورية لصحة الدماغ

أكدت دراسة جديدة أنه من الضروري إدراج المواد الغذائية الغنية بمادة اللوتين مثل الملفوف وأفوكادو وبيض الدجاج إلى النظام الغذائي، لأنها تضمن صحة الخلايا العصبية لفترة طويلة.

ويفيد خبراء جامعة الينوي الأميركية بأن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من المواد الغذائية الغنية باللوتين يستعرضون نشاطا عصبيا كالذي يلاحظ عند الشباب.

واشترك في التجربة التي أجراها علماء الجامعة 60 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 25-45 سنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. كان أفراد المجموعة الأولى يحصلون على مواد غذائية غنية باللوتين، مثل الخضراوات الورقية السبانخ والملفوف، وكذلك الأفوكادو وبيض الدجاج. أما أفراد المجموعة الثانية فقد استمروا بنظامهم الغذائي اليومي.

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وفي نهاية مدة التجربة خضع الجميع لاختبارات معرفية، اتضح من نتائجها بأن الاستجابة العصبية عند كبار السن الذين تناولوا المواد الغذائية الغنية باللوتين كان بمستوى من هم دونهم عمرا.

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واتضح للباحثين بأن عملية نقل الإشارات على خلفية تناول المواد الغنية باللوتين أصبح أسرع بين الخلايا العصبية، ما أثر إيجابيا في الوظائف المعرفية، استنادا إلى هذه النتائج، ينصح الأطباء الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاما بضرورة تناول المواد الغذائية الغنية باللوتين للحفاظ على صحة ونشاط الدماغ. لأن اللوتين يسهم في زيادة سمك المادة الرمادية في قشرة الحصين، والتي يرتبط بها تحسين القدرات الفكرية.

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