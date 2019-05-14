شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الإفراط فى تناول الطعام..خطر علي صحة القلب والرئة وسبب السمنة الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الإكثارفي تناول الطعام قد يسبب مشاكل عديدة تضر الجسم، لا بد من تناول كميات معتدلة من الطعام حسب حاجة الجسم له مع التنوع فى النوعية للحصول على جميع العناصر الغذائية الموجودة فيه.

وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أضرار الافراط فى تناول الطعام هى

أضرار الافراط فى تناول الطعام



الافراط فى تناول الطعام

1: الاكثار فى تناول الطعام مع عدم ممارسة الرياضة يسبب الاصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون، وخصوصا عند تناول الأطعمة الدسمة والحلويات وذلك يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2:الإفراط فى تناول الطعام قد يؤثر على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة التى يتعرض لها، وذلك نتيجة زيادة الوزن مما تؤثر على الرئتين ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول فى الدم .

3: السمنة المفرطة الناتجة عن الاكثار من تناول الطعام تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.

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4:اثبتت الدراسات والأبحاث أن من يتناولون الطعام بشراهة الأكثرعرضة للاكتئاب.

5:نتيجة السمنة التى يتعرض لها الجسم قد يعانى من الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم الحركة.

6:التهابات المفاصل والعضلات وعدم القدرة على الحركة.



طعام

7: التخمة وعسر الهضم واضطرابات شديدة فى الجهاز الهضمى نتيجة سوء الهضم.

8: قد يسبب الافراط فى تناول الطعام تراكم السموم فى الجسم.

لذلك ينصح دائما بالاعتدال فى تناول الطعام وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة وأن تحتوى على جميع الناصر الغذائية مع الاكثار فى تناول الخضروات والفواكه.