شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جرثومة المعدة بالمشروبات الطبيعية .. شمر وكراوية وينسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أبرز الأمراض التى يعانى منها الكثيرين سواء كبار فى السن أو الاطفال، فهى نوع من أنواع البكتيريا التى تعيش داخل جدار المعدة وتسبب التقرحات والالتهابات، كما أنها تسبب فقدان الشهية والوزن والشعور الدائم بالتعب والإرهاق مع الغثيان المستمر.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن هناك طرق لعلاج جرثومة المعدة ومنها

علاج جرثومة المعدة

يكون علاج جرثومة المعدة عن طريق المضادات الحيوية ومثبطات المعدة التى تعالج الالتهابات والقرح، مع اتباع بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على العلاج والوقاية من جرثومة المعدة وهى

1:الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه قبل تناولها حتى لا يسبب انتشار العدوى والجراثيم.



غسل الخضروات

2: عدم تناول الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الفيروسات والبكتيريا التى تزيد من مشاكل الجهاز الهضمى.

3:الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون، واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه.

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4:تجنب المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه.

5: الاهتمام بشرب السوائل الدافئة التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الأمراض مثل الينسون والكراوية والشمر.

6:الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة أو المعلبة، حيث أنها تحتوى على بعض المواد التى تضر الصحة وتسبب الأمراض.



الابتعاد عن التدخين

7:تجنب التدخين، فهو من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على الصحة.

8: الاهتمام بنظافة وغسل اليدين باستمرار، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية من لأى شخص.

9:تجنب استخدام المرحاض فى الأماكن العامة.