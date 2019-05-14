شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. المحلبية والعصيدة بالزبادى والعسل أكلات ليبيا فى السحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



السحور فى ليبيا السحور فى ليبيا المحلبية المحلبية اكله دسمة وشهيرة فى ليبيا على السحور عبارة عن الحليب والتمر الذى تعطى طاقة وسعرات حرارية كبيرة، نتيجة السكريات الموجودة فى التمر المحلى، لذا فهى تعطى احساس سريع بالشبع لصيام يوم طويل.

المحلبية Advertisements



العصيدة بالزبادى والعسل العصيدة بالزبادى والعسل

وتكون من الدقيق والزبدة لإعداد عجينة لينة على النار ثم يضاف إليها العسل والزبادي وتقدم دافئة، أيضا من الأكلات التى تعطى طاقة كبيرة للجسم.



العصيدة





المبكبكةتفضل بعض الأسر فى ليبيا فى اعداد طبقها الشهيرة الذى يدعى المبكبة الذى هو عبارة عن مكرونة مع قطع من اللحم او الدجاج مع خضروات مثل البصل والبطاطس وصلصة الطماطم، وسعد وجبة متكاملة فى حد ذاتها اذا يجمع البروتين والفيتامينات والنشويات مع بعضهم البعض.